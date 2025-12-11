تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

البيت الأبيض: ملتزمون بالعقوبات على فنزويلا

Lebanon 24
11-12-2025 | 13:55
شدد البيت الأبيض على التزام الولايات المتحدة بالعقوبات المفروضة على الناقلات الفنزويلية، مشددًا على أنها لن تسمح ببيع النفط بهدف تمويل إرهاب المخدرات. وأوضح أن الناقلة الفنزويلية المصادَرة كانت تُستخدم لنقل النفط بشكل غير مشروع إلى الحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بملف غزة، أكد البيت الأبيض أن واشنطن تعمل "في الوقت المناسب" على بلورة خطوات جديدة مرتبطة بتطورات الأوضاع، مشيرًا إلى أن مجلس السلام الخاص بالقطاع وحكومة التكنوقراط المقترحة سيُعلَن عنهما "عندما تنضج الظروف المناسبة"، وأن الجهود الميدانية والسياسية لم تتوقف منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق السلام.

وأضاف أن عملاً واسعًا يجري خلف الكواليس بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع التشديد على أن الولايات المتحدة تريد "التأكد من التوصل إلى سلام دائم" في القطاع. كما أكد استمرار الجهود من أجل استعادة جثة آخر رهينة في غزة.

أما في الشأن الأوكراني، فقال البيت الأبيض إن فرصة لاتفاق سلام كانت متاحة سابقًا، لافتًا إلى أن واشنطن ستشارك في الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع "إذا كان الأمر يستحق ذلك ويدعم مسار الحل".

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

الفنزويلي

الإيراني

العقوبات

تابع
فيديو
