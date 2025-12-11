بعد إستبعاد توني بلير.. من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أنّ " الأميركيّة بدأت البحث عن بديل لرئيس الوزراء السابق توني بلير لرئاسة "مجلس السلام" الذي سيُكلّف بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأنّ إسم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف يتصدر قائمة المرشحين الجدد".

وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّ "ملادينوف وهو شخصية تحظى باحترام واسع في المنطقة، وشغل سابقا منصب مبعوث إلى بين عاميّ 2015 و2020، ويترأس اليوم أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي".



وتصف "يديعوت أحرونوت" ملادينوف بأنه "واحد من أكثر الدبلوماسيين خبرة في قضايا الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني – ".

وتُشير إلى أنّه "لعب في السنوات الماضية دورا مركزيا في نزع فتيل المواجهات بين وحركة ، واستطاع بناء قنوات ثقة مع الطرفين، وهو ما يجعله من منظور وتل أبيب مرشحا يمكنه الاضطلاع بإدارة مرحلة شديدة الحساسية".



وتوضح أنّ "ملادينوف شارك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحروب السابقة. ففي أعقاب أحداث السياج عام 2018 وهجمات الطائرات الورقية والبالونات، لعب دوراً محورياً في منع انفجار عسكري واسع، بمساعدة ، وتمكن في مناسبتين على الأقل من التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار". (عربي 21)