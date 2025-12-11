تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد إستبعاد توني بلير.. من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت أنّ "الولايات المتحدة الأميركيّة بدأت البحث عن بديل لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لرئاسة "مجلس السلام" الذي سيُكلّف بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأنّ إسم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف يتصدر قائمة المرشحين الجدد".
 
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّ "ملادينوف وهو شخصية تحظى باحترام واسع في المنطقة، وشغل سابقا منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط بين عاميّ 2015 و2020، ويترأس اليوم أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي".

وتصف "يديعوت أحرونوت" ملادينوف بأنه "واحد من أكثر الدبلوماسيين خبرة في قضايا الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".
 
وتُشير إلى أنّه "لعب في السنوات الماضية دورا مركزيا في نزع فتيل المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، واستطاع بناء قنوات ثقة مع الطرفين، وهو ما يجعله من منظور واشنطن وتل أبيب مرشحا يمكنه الاضطلاع بإدارة مرحلة شديدة الحساسية".

وتوضح أنّ "ملادينوف شارك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحروب السابقة. ففي أعقاب أحداث السياج عام 2018 وهجمات الطائرات الورقية والبالونات، لعب دوراً محورياً في منع انفجار عسكري واسع، بمساعدة مصرية، وتمكن في مناسبتين على الأقل من التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار". (عربي 21)
 
 
 
 
