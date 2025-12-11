موسكو تعلن السيطرة على سيفيرسك… وكييف تنفي وتؤكد استمرار المعارك

أعلنت ، الخميس، سيطرتها على مدينة سيفيرسك في شرق ، وهي إحدى آخر النقاط الحساسة على هذه ، والتي تشكّل بوابة استراتيجية باتجاه مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، في تطور نفته بشكل قاطع.



وقال رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في تقرير متلفز قدّمه إلى الرئيس ، إن القوات الروسية "حرّرت مدينة سيفيرسك"، فيما توجّه بالشكر إلى الجنود المشاركين في العملية.



في المقابل، نفت قيادة في الجيش الأوكراني سقوط المدينة، مؤكدة أن سيفيرسك لا تزال تحت سيطرة القوات . وأوضحت في بيان عبر أن القوات الروسية تحاول التقدّم نحو المدينة عبر مجموعات صغيرة، مستغلة سوء الأحوال الجوية، إلا أن معظم هذه المحاولات تُحبط ويتم التصدي لها قبل تحقيق أي اختراق.



ويعكس تضارب الروايتين استمرار المعارك العنيفة على جبهات الشرق الأوكراني، في ظل صعوبة التحقق المستقل من مجريات الميدان.





