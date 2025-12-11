القيادة الوسطى الأمريكية: حوالى 60 مليون طن من الأنقاض في غزة وتحديات الإزالة مستمرة

أعلنت القيادة الوسطى أن في غزة عمل على إعداد خريطة لتقدير حجم الأنقاض وتوزيعها في مختلف مناطق القطاع، وتشير التقديرات الحالية إلى وجود نحو 60 مليون طن من الأنقاض.

وأضافت القيادة أن في المركز تم توسيعه ليشمل ممثلين عن 60 دولة ومنظمة شريكة، مؤكدة أن إزالة الأنقاض في غزة لا تزال تمثل تحديًا معقدًا، ويعمل المركز على معالجته.

