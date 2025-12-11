تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزراء ونواب إسرائيليون يطالبون بإقامة مراسم رفع العلم في غزة
Lebanon 24
11-12-2025
|
16:36
حضّ 11 وزيراً إسرائيلياً، بينهم ثمانية من حزب "الليكود"، في رسالة،
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، على إعطاء ترخيص لإقامة مراسم رفع
العلم
في
قطاع غزة
في عيد الأنوار اليهودي.
كذلك، وقّع الرسالة 21 من أعضاء
الكنيست
الإسرائيليّ. (الامارات 24)
