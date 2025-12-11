نتنياهو في القاهرة قريباً؟ صفقة غاز كبرى على الطاولة

يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتوقيع اتفاقية ضخمة لتزويد مصر بالغاز الطبيعي تُقدّر بمليارات الدولارات، وفق ما كشفته صحيفة تايمز أوف .

وبحسب مصدر دبلوماسي أميركي رفيع، فإن مسؤولين إسرائيليين نسّقوا في الأيام الأخيرة تفاصيل الزيارة مع دبلوماسيين أميركيين.



ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث صفقة الغاز، في خطوة تسعى حكومة الاحتلال إلى توظيفها كـ"إنجاز دبلوماسي وإعلامي" قبل الانتخابات ، رغم نفي مكتب نتنياهو علمه بالأمر.



وتأتي هذه التحركات في سياق جهود أميركية لعقد قمة ثلاثية في فلوريدا تجمع الرئيس الأميركي والسيسي ونتنياهو، يقودها سفير إسرائيل في يحيئيل ليتر، الذي بات حلقة الوصل الأساسية مع والدول العربية بعد استقالة رون ديرمر.



وتُعد هذه الزيارة إذا تمت الأولى من نوعها منذ سنوات، إذ كانت آخر زيارة رسمية لنتنياهو إلى مصر في كانون الثاني2011. وقد شهدت العلاقات المصرية–الإسرائيلية توتراً منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، تخللته قطيعة شبه كاملة باستثناء التنسيق الأمني المتعلق بالرهائن.



وتفاقمت الخلافات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة حول إدارة معبر رفح، وملف اللاجئين، ودور مصر المحتمل في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.



أما صفقة الغاز المطروحة فتبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار وتمتد لسنوات طويلة، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عبّر عن اعتراضه، محذّراً من أن زيادة الصادرات قد تستنزف احتياطي إسرائيل وتضر بأمن الطاقة، ما دفعه إلى تأجيل المصادقة عليها. وقال للصحيفة: "لن أسمح بالمضي في أي اتفاق قبل تسوية كل التفاصيل والخلافات الأمنية مع الجانب المصري". (سكاي نيوز)