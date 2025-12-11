تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خطة أميركية تتبلور.. من هو المرشح الأوفر حظاً لإدارة ملف غزة؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:37
Doc-P-1453982-639011184928133961.webp
Doc-P-1453982-639011184928133961.webp photos 0
كشف تقرير أميركي أن واشنطن اقترحت تعيين المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ممثلاً لـ"مجلس السلام على الأرض" في غزة، للعمل مستقبلاً مع حكومة تكنوقراط فلسطينية. ويُعد ملادينوف شخصية دبلوماسية بارزة سبق أن تولّى وزارة الدفاع والخارجية في بلغاريا، ثم مثّل الأمم المتحدة في العراق قبل أن يُعيَّن منسقاً خاصاً لعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2015 و2020، حيث حظي بتقدير من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، فإن ملادينوف هو المرشح الأول لهذا المنصب ضمن خطة تقودها الولايات المتحدة، على أن يرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس السلام، بمشاركة مستشاريه ضمن مجلس تنفيذي دولي.

في المقابل، نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية" اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة أو هيكلية مجلس السلام أو الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو نقاشات تقنية دون التزام بنشر قوات أميركية على الأرض.

وكان تقرير "أكسيوس" قد أشار إلى أن إدارة ترامب تخطط لتعيين جنرال أميركي برتبة نجمتين لقيادة قوة الاستقرار في غزة، وهو ما أبلغه سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز للمسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة. كما أكد مسؤولون أميركيون أن تعيين جنرال أميركي سيضع على واشنطن مسؤوليات أكبر في إعادة إعمار غزة، وقد يشكّل أضخم مشروع سياسي–عسكري تتولاه الولايات المتحدة في المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الفلسطينية

الإسرائيلي

