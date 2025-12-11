خطة أميركية تتبلور.. من هو المرشح الأوفر حظاً لإدارة ملف غزة؟

كشف تقرير أميركي أن اقترحت تعيين المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ممثلاً لـ"مجلس السلام على الأرض" في غزة، للعمل مستقبلاً مع حكومة تكنوقراط فلسطينية. ويُعد ملادينوف شخصية دبلوماسية بارزة سبق أن تولّى والخارجية في بلغاريا، ثم مثّل في العراق قبل أن يُعيَّن منسقاً خاصاً لعملية السلام في بين 2015 و2020، حيث حظي بتقدير من الجانبين والفلسطيني.



وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، فإن ملادينوف هو المرشح الأول لهذا المنصب ضمن خطة تقودها ، على أن يرأس الرئيس الأميركي مجلس السلام، بمشاركة مستشاريه ضمن مجلس تنفيذي دولي.



في المقابل، نفى مسؤول رفيع في لـ" عربية" اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة أو هيكلية مجلس السلام أو الحكومة التكنوقراطية ، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو نقاشات تقنية دون بنشر قوات أميركية على الأرض.



وكان تقرير "أكسيوس" قد أشار إلى أن إدارة تخطط لتعيين جنرال أميركي برتبة نجمتين لقيادة قوة الاستقرار في غزة، وهو ما أبلغه سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز للمسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة. كما أكد مسؤولون أميركيون أن تعيين جنرال أميركي سيضع على واشنطن مسؤوليات أكبر في إعادة إعمار غزة، وقد يشكّل أضخم مشروع سياسي–عسكري تتولاه الولايات المتحدة في المنطقة منذ أكثر من 20 عاماً.

