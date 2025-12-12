روسيا تدمر 90 مسيّرة أوكرانية ليلا

حسمت القوات الروسية معركة سيفيرسك، وسيطرت عليها بالكامل.

وهنأ الجنود بـ"تحرير" المدينة، وذلك خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.



وأكد ، أنه "كان العدو يعتقد أن ستُهزم في هذه المنطقة عندما تستولي على سيفيرسك، لكنه فشل"، بحسب وسائل إعلام روسية.



واليوم الجمعة، قالت الروسية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وعلى سواحل البحر الأسود خلال ساعات الليل.



وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية".



وأردفت أن الدفاعات الجوية اعترضت "63 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق مقاطعة ، و3 فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وتفير ومنطقة حوض البحر الأسود، و2 فوق كل من مقاطعتي تامبوف وتولا، وواحدة فوق كل من مقاطعتي أوريول وروستوف". (سكاي نيوز عربية)