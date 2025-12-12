تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

روسيا تدمر 90 مسيّرة أوكرانية ليلا

Lebanon 24
12-12-2025 | 01:18
حسمت القوات الروسية معركة سيفيرسك، وسيطرت عليها بالكامل.
 
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود الروس بـ"تحرير" المدينة، وذلك خلال اجتماع في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.

وأكد بوتين، أنه "كان العدو يعتقد أن روسيا ستُهزم في هذه المنطقة عندما تستولي على سيفيرسك، لكنه فشل"، بحسب وسائل إعلام روسية.

واليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وعلى سواحل البحر الأسود خلال ساعات الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأردفت أن الدفاعات الجوية اعترضت "63 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق مقاطعة موسكو، و3 فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وتفير ومنطقة حوض البحر الأسود، و2 فوق كل من مقاطعتي تامبوف وتولا، وواحدة فوق كل من مقاطعتي أوريول وروستوف". (سكاي نيوز عربية) 
