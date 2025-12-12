زلزال جديد قبالة أوموري.. وإلغاء تحذير "تسونامي"

أعلنت إلغاء التحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة الشرقية من صباح الجمعة.



ووقع الزلزال عند الساعة 11:44 قبل الظهر بالتوقيت المحلي (02:44 بتوقيت غرينتش) قبالة ساحل مقاطعة أوموري على عمق 20 كيلومترا، بعد أن كانت الهيئة قدّرت قوته مبدئيا بـ6.7 درجة. وبلغت شدته 4 درجات على المقياس الياباني المؤلف من 7 مستويات.



ويأتي هذا الزلزال بعد هزة بقوة 7.5 درجة ضربت المنطقة نفسها في وقت متأخر من يوم الاثنين، ما دفع الحكومة حينها إلى تحذير السكان في منطقة واسعة من "هوكايدو" شمالا حتى "تشيبا" شرقي من احتمال وقوع زلزال قوي آخر خلال أسبوع.



وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "USGS"، وقع الزلزال على بعد نحو 130 كيلومترا مدينة "كوجي" في محافظة "إيوات"، فيما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأنه لا يتوقع حدوث أضرار ناجمة عن "تسونامي" عقب الهزة الأخيرة. (سكاي نيوز عربية)

