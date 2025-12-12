تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في ظل الأحوال الجوية القاسية.. كارثة إنسانية قبالة اليونان!

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1454054-639011284608165097.png
Doc-P-1454054-639011284608165097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غرق قارب يقل 34 مهاجراً قرب جزيرة كريت اليونانية، ما أسفر عن وفاة 17 شخصاً وفقدان 15 آخرين، فيما نجا شخصان فقط. وأفادت السلطات بأن غالبية الضحايا من مصر والسودان، وأن القارب كان يفتقر للأغطية والطعام والمياه، ما زاد من خطورة الرحلة في ظل الأحوال الجوية القاسية التي ضربت كريت ومناطق أخرى.

وتم رصد القارب يوم السبت الماضي بواسطة سفينة شحن تركية، ما دفع إلى تدخل خفر السواحل اليوناني ووكالة "فرونتكس" الأوروبية، بالإضافة إلى مروحيات وطائرات وسفن عابرة شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.
 
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن انخفاض الحرارة والجفاف ربما تسببا في وفاة عدد من الركاب، فيما وُجد آخرون داخل القارب المملوء بالمياه بعد تعطل المحرك. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: نناشد العالم والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى القطاع في ظل الأحوال الجوية القاسية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: بوتين يريد كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الوضع في بوكروفسك ما زال صعبًا وسوء الأحوال الجوية يصبّ في مصلحة الهجمات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري سوري لرويترز: استخدام أميركا للقاعدة الجوية سيكون لخدمات لوجستية وإنسانية فقط
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

خفر السواحل

اليونانية

الأوروبي

السودان

من مصر

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2025-12-12
Lebanon24
04:38 | 2025-12-12
Lebanon24
03:45 | 2025-12-12
Lebanon24
03:31 | 2025-12-12
Lebanon24
03:26 | 2025-12-12
Lebanon24
03:01 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24