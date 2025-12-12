في ظل الأحوال الجوية القاسية.. كارثة إنسانية قبالة اليونان!

غرق قارب يقل 34 مهاجراً قرب كريت ، ما أسفر عن وفاة 17 شخصاً وفقدان 15 آخرين، فيما نجا شخصان فقط. وأفادت السلطات بأن غالبية الضحايا والسودان، وأن القارب كان يفتقر للأغطية والطعام والمياه، ما زاد من خطورة الرحلة في ظل الأحوال الجوية القاسية التي ضربت كريت ومناطق أخرى.



وتم رصد القارب يوم السبت الماضي بواسطة سفينة شحن تركية، ما دفع إلى تدخل اليوناني ووكالة "فرونتكس" الأوروبية، بالإضافة إلى مروحيات وطائرات وسفن عابرة شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن انخفاض الحرارة والجفاف ربما تسببا في وفاة عدد من الركاب، فيما وُجد آخرون داخل القارب المملوء بالمياه بعد تعطل المحرك. (روسيا اليوم)