هل يتناول دونالد ترامب دواءً مضادًا لمرض الزهايمر؟

جددت عضوة "سيدني كاملاغر-دوف" تشكيكها بحالة الرئيس الأميركي " " الصحية، ملوّحة لاحتمال تناوله دواء "ليكومبي" المخصص لعلاج الزهايمر.



كاملاغر-دوف كانت قد ربطت في وقت سابق بين "الكدمات" على يد وكون الدواء يُعطى عبر الحقن الوريدي، إضافة إلى "التعب" لتفسير قيلولاته خلال اجتماعات المكتب البيضاوي ومجلس الوزراء، وما يوصف أحياناً بـ"الكلام غير المترابط". وأعادت النائبة نشر طرحها يوم الجمعة، مؤكدة أنها "تطرح أسئلة فقط"، بعد حديث ترامب عبر منصة "Truth Social" عن أن نشر "تقارير كاذبة" حول صحته يعد "تحريضياً، وربما حتى خيانة عظمى".



في المقابل، قالت المتحدثة باسم "كارولين ليفيت" إن الكدمات في يد الرئيس سببها "المصافحة المتكررة" مع تناوله للأسبرين، تبرير قوبل بتشكيك واسع على الإنترنت، خصوصاً بعد ظهوره مؤخراً بدون ضمادات مع تغطية موضع الكدمات بمستحضرات تجميل. كما أوضحت ليفيت أن تورم كاحلي ترامب يعود إلى "قصور وريدي مزمن" يعيق عودة إلى القلب.



ورغم ذلك، يواصل ترامب التأكيد على أن نتائجه في "ثلاثة اختبارات معرفية" كانت كاملة، وأن فحوصه الطبية الشاملة في "مركز والتر ريد" جاءت "مثالية"، مضيفاً: "سأعرف متى سأبدأ في التباطؤ، لكن هذا ليس الآن". (ذا ويك)

