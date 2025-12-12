تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل تُعتقل في إيران
Lebanon 24
12-12-2025
|
10:44
photos
0
اعتقلت
قوات الأمن
الإيرانية
نرجس محمدي، الحائزة
جائزة نوبل للسلام
2023، الجمعة خلال مراسم إحياء مرور أسبوع على وفاة محامي إيراني، وفق ما أعلنت المؤسسة المدافعة عنها.
وذكرت المؤسسة أن نرجس محمدي التي منحت سراحا موقتا من السجن في كانون الأول 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتا في مكتبه الأسبوع الماضي.
من جانبه، ذكر زوجها
تقي رحماني
المقيم في
باريس
على موقع إكس، أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد، شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزةسيبيده غوليان. (سكاي نيوز)
جائزة نوبل للسلام
قوات الأمن
جائزة نوبل
تقي رحماني
سكاي نيوز
الإيرانية
سكاي نيو
الإيراني
تابع
زيلينسكي في برلين يوم الإثنين
Lebanon 24
زيلينسكي في برلين يوم الإثنين
12:03 | 2025-12-12
12/12/2025 12:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المخابرات تداهم مخيم نهر البارد.. هذا ما تم ضبطه
Lebanon 24
المخابرات تداهم مخيم نهر البارد.. هذا ما تم ضبطه
12:01 | 2025-12-12
12/12/2025 12:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقدّمه بطلب للعفو عنه... ما الذي ينتظر نتنياهو؟
Lebanon 24
بعد تقدّمه بطلب للعفو عنه... ما الذي ينتظر نتنياهو؟
12:00 | 2025-12-12
12/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تشترط مشاركة أوروبا قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة
Lebanon 24
الولايات المتحدة تشترط مشاركة أوروبا قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة
11:51 | 2025-12-12
12/12/2025 11:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين وتدمير سفينة تركية
Lebanon 24
رويترز: أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين وتدمير سفينة تركية
11:37 | 2025-12-12
12/12/2025 11:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
