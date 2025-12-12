نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل تُعتقل في إيران

اعتقلت نرجس محمدي، الحائزة 2023، الجمعة خلال مراسم إحياء مرور أسبوع على وفاة محامي إيراني، وفق ما أعلنت المؤسسة المدافعة عنها.

وذكرت المؤسسة أن نرجس محمدي التي منحت سراحا موقتا من السجن في كانون الأول 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتا في مكتبه الأسبوع الماضي.

من جانبه، ذكر زوجها المقيم في على موقع إكس، أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد، شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزةسيبيده غوليان. (سكاي نيوز)

