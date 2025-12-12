لهذا السبب... سويسرا قلّصت عدد طائرات "F-35" التي تُخطّط لشرائها

أفادت وسائل إعلام نقلا عن بيان صادر عن سلطات ، أنّ "الحكومة قررت تقليص عدد طائرات F-35 المقاتلة التي تُخطّط لشرائها من ، بسبب الزيادات المتوقّعة في التكاليف".



وقالت الحكومة : "شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F-35، كما كان مخططا له في الأصل، لم يعدّ مبررا من الناحية المالية". (روسيا اليوم)

