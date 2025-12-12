أميركا تقول إنها ستنشر قوة دولية في غزة مطلع 2026

أكد مسؤولان أميركيان أن قوات دولية قد تُنشر في قطاع غزة مطلع الشهر المقبل ضمن قوة استقرار مخولة من الأمم المتحدة، في حين ما تزال آلية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.
وأكد المسؤولان –اللذان تحدّثا من دون الكشف عن هويتهما– أن قوة الاستقرار الدولية (ISF) لن تُكلَّف بقتال حماس، وأن دول عدة أبدت اهتمامها بالمشاركة فيها.
وأوضحا أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومواقع إيوائها وتدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، مضيفَين أن الولايات المتحدة تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد.