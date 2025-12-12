تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أميركا تقول إنها ستنشر قوة دولية في غزة مطلع 2026

Lebanon 24
12-12-2025 | 11:24
أكد مسؤولان أميركيان أن قوات دولية قد تُنشر في قطاع غزة مطلع الشهر المقبل ضمن قوة استقرار مخولة من الأمم المتحدة، في حين ما تزال آلية نزع سلاح حركة حماس غير واضحة.

وأكد المسؤولان –اللذان تحدّثا من دون الكشف عن هويتهما– أن قوة الاستقرار الدولية (ISF) لن تُكلَّف بقتال حماس، وأن دول عدة أبدت اهتمامها بالمشاركة فيها.

وأوضحا أن واشنطن تعمل حالياً على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومواقع إيوائها وتدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، مضيفَين أن الولايات المتحدة تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد.

عربي-دولي

