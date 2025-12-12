في سوريا.. انفجار خلال حفل زفاف يوقع عشرات الجرحى

خلال حفل زفاف أصيب 33 مواطنا بجروح جراء انفجار وقع مساء أمس الجمعة في بلدة عابدين .ولفت مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريح لوكالة الأنباء " " إلى أن من بين المصابين أطفالا، حيث وصل إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني 6 إصابات، وإلى في بلدة الشجرة 8 إصابات.وأكد المحاميد أن مديرية صحة درعا تتابع جميع الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتأمين كل متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة.وباشرت تحقيقاتها حول الانفجار الذي وقع في بلدة عابدين لتحديد طبيعته وأسبابه.