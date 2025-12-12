تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في سوريا.. انفجار خلال حفل زفاف يوقع عشرات الجرحى

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:20
خلال حفل زفاف أصيب 33 مواطنا سوريا بجروح جراء انفجار وقع مساء أمس الجمعة في بلدة عابدين بريف درعا الغربي.

ولفت مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن من بين المصابين أطفالا، حيث وصل إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني 6 إصابات، وإلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات.

وأكد المحاميد أن مديرية صحة درعا تتابع جميع الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتأمين كل متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة.

وباشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها حول الانفجار الذي وقع في بلدة عابدين لتحديد طبيعته وأسبابه.
 
