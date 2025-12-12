بعد ظهوره في صور من أرشيف إبستين.. هكذا علّق ترامب

بعد الصور التي نشرها في بمجلس النواب أمس الجمعة والتي تضمنت 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، ومن بينها صور للرئيس الأميركي ، قال الأخير إنه لم ير الصور التي تم التقاطها، مضيفا: "لم أرها، لكنني أعني أن الجميع كانوا يعرفون هذا الرجل"، في إشارة إلى إبستين.



وأضاف أن إبستين كان "موجودا في كل أنحاء بالم بيتش" ولديه "صور مع الجميع".وتابع "إنها ليست أمرا مهما. لا أعرف شيئا عنها".



ويظهر ترامب في 3 صور من أصل 19 صورة نشرها الأعضاء الديمقراطيون في لجنة الرقابة، والذين قالوا إنهم يراجعون أكثر من 95 ألف صورة أصدرها القائمون على تركة إبستين.



وفي إحدى الصور بالأبيض والأسود، يظهر ترامب مبتسما وإلى جواره من الناحيتين عدة نساء تم حجب وجوههن.

وفي صورة ثانية، يظهر الرئيس الأميركي واقفا إلى جانب إبستين، وجالسا بجوار امرأة أخرى تم حجب وجهها أيضا في صورة ثالثة أقل وضوحا كانت ربطة عنقه فيها مرتخية.



ولم يتضح متى وأين التقطت الصور.



وقالت المتحدثة باسم أبيغيل إن "قدمت لضحايا إبستين ما لم يقدمه الديمقراطيون يوما".



وأضافت "حان الوقت لكي تتوقف عن ترديد الرسائل التي يروّج لها الديمقراطيون، وتبدأ في سؤالهم عن سبب رغبتهم في التطرق إلى إبستين حتى بعد إدانته".