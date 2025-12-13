إنكماش الإقتصاد البريطانيّ للشهر الثاني على التوالي

انكمش الاقتصاد للشهر الثاني، مقابل توقعات بالانتعاش حيث لم يتعاف قطاع تصنيع السيارات إلا بشكل طفيف من الهجوم السيبراني الذي استهدف شركة " لاند ".



وقال إنّ "إجمالي الانتاج المحلي تراجع بواقع 0.1 بالمئة في تشرين الاول، عقب انخفاض بواقع 0.1 بالمئة في أيلول الماضي.



وكان أغلب خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بواقع 0.1 بالمئة تشرين الاول انتعاش جديد في قطاع التصنيع يقوده تعافي "جاغوار لاند روفر" من الهجوم السيبراني. (سكاي نيوز)

