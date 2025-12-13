تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
إقتصاد
إنكماش الإقتصاد البريطانيّ للشهر الثاني على التوالي
Lebanon 24
13-12-2025
|
07:30
photos
انكمش الاقتصاد
البريطاني
للشهر الثاني، مقابل توقعات بالانتعاش حيث لم يتعاف قطاع تصنيع السيارات إلا بشكل طفيف من الهجوم السيبراني الذي استهدف شركة "
جاغوار
لاند
روفر
".
وقال
المكتب الوطني للإحصاء
إنّ "إجمالي الانتاج المحلي تراجع بواقع 0.1 بالمئة في تشرين الاول، عقب انخفاض بواقع 0.1 بالمئة في أيلول الماضي.
وكان أغلب خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بواقع 0.1 بالمئة تشرين الاول
على أمل
انتعاش جديد في قطاع التصنيع يقوده تعافي "جاغوار لاند روفر" من الهجوم السيبراني. (سكاي نيوز)
