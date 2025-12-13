تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المستشار الألماني يُحذّر من مراكز القوة الاقتصادية عالميّاً

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1454698-639012418896214095.png
Doc-P-1454698-639012418896214095.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من "الانغماس في الخلافات السياسية الداخلية بينما يشهد النظام الدولي تحولات عميقة تمس موازين القوة العالمية".

وقال ميرتس خلال خطاب ألقاه أمام مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في مدينة ميونخ، إنّ "السياسيين لن يحاسبوا مستقبلا على تفاصيل داخلية محدودة، بل على إسهامهم الكبير في حماية القيم الأساسية لأوروبا".

وأضاف: "لن يسألونا عن خط الحماية لنظام التقاعد لسنة أقل أو أكثر، بل عما قدمنا للحفاظ على الحرية والسلام والمجتمع المنفتح واقتصاد السوق في قلب أوروبا"، مؤكدا أن هذه القيم إلى جانب الديمقراطية باتت مهددة في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن "الحجم الحقيقي للتغيرات الجارية لن يتضح إلا بعد سنوات".
 
واعتبر أنها "ليست مجرد تقلبات سياسية أو اقتصادية عابرة، بل تحول شبه تكتوني في مراكز القوة السياسية والاقتصادية عالميا"، وإنّ ألمانيا وأوروبا تقفان في صلب هذه التحولات". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: الولايات المتحدة تدافع عن مصالحها بقوة وعلى ألمانيا وأوروبا الدفاع عن مصالحهما بالقوة نفسها
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا تحدثوا اليوم هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: يجب زيادة الضغط على روسيا لإحضارها للتفاوض وأصولها المجمدة بأوروبا أصبحت أكبر ورقة ضغط
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: يجب ضمان المصالح الأمنية الأوروبية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب المسيحي

مؤتمر الحزب

روسيا اليوم

الديمقراطية

الديمقراطي

بعد سنوات

ديمقراطي

ألمانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-13
Lebanon24
10:30 | 2025-12-13
Lebanon24
10:15 | 2025-12-13
Lebanon24
10:00 | 2025-12-13
Lebanon24
09:40 | 2025-12-13
Lebanon24
09:19 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24