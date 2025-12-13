المستشار الألماني يُحذّر من مراكز القوة الاقتصادية عالميّاً

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من "الانغماس في الخلافات السياسية الداخلية بينما يشهد النظام الدولي تحولات عميقة تمس موازين القوة العالمية".



وقال ميرتس خلال خطاب ألقاه أمام مؤتمر الاجتماعي البافاري في مدينة ميونخ، إنّ "السياسيين لن يحاسبوا مستقبلا على تفاصيل داخلية محدودة، بل على إسهامهم الكبير في حماية القيم الأساسية لأوروبا".



وأضاف: "لن يسألونا عن خط الحماية لنظام التقاعد لسنة أقل أو أكثر، بل عما قدمنا للحفاظ على الحرية والسلام والمجتمع المنفتح واقتصاد السوق في قلب "، مؤكدا أن هذه القيم إلى جانب باتت مهددة في المرحلة الراهنة.



وأشار إلى أن "الحجم الحقيقي للتغيرات الجارية لن يتضح إلا ".

واعتبر أنها "ليست مجرد تقلبات سياسية أو اقتصادية عابرة، بل تحول شبه تكتوني في مراكز القوة السياسية والاقتصادية عالميا"، وإنّ وأوروبا تقفان في صلب هذه التحولات". (روسيا اليوم)