فضيحة تهزّ مدرسة راقية في مصر... رجل أمن يتحرّش بالأطفال!

هزت فضيحة أوساط أولياء الأمور في منطقة التجمع الأول في ، بعد تعرض عدد من الأطفال في مرحلة للتحرش الجنسي من عنصر أمن يعمل داخل مدرسة راقية.





وتقدمت 12 أسرة بشكاوى رسمية ضد المتهم البالغ من العمر 53 عاما، مما دفع إلى القبض عليه فوراً وبدء تحقيقات موسعة معه. (روسيا اليوم)

Advertisement