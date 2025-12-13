تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شراكة إماراتية – قبرصية متجددة.. وفد اقتصادي رفيع واتفاق على مجلس أعمال مشترك
Lebanon 24
13-12-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة سفير
دولة الإمارات
لدى قبرص محمد سيف الشحي.
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال
الإماراتية
– القبرصية، شدد الزيودي على
التزام
الجانبين بتعميق التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل
النفط والغاز
، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعات البحرية، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يشكل ركيزة رئيسية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال
الإماراتي
القبرصي
، بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويعكس نمو التجارة غير النفطية بين البلدين – التي بلغت 176 مليون دولار بين كانون الثاني وأيلول 2025، بزيادة 39.4% عن الفترة نفسها من 2024 و25.1% عن 2023 – الإمكانات المتزايدة للشراكة، في وقت تحتضن فيه
الإمارات
نحو 1850 شركة قبرصية وتُعد قبرص بوابة مهمة للتوسع نحو الأسواق الأوروبية. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: سنعمل مع قبرص على الكثير من المشاريع من ضمنها الطاقة المتجددة والامن والدفاع وغيرها
Lebanon 24
الرئيس عون: سنعمل مع قبرص على الكثير من المشاريع من ضمنها الطاقة المتجددة والامن والدفاع وغيرها
14/12/2025 09:35:32
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اختتام زيارة ألغرين: شراكة بريطانية – لبنانية متجددة من أجل أمن الحدود
Lebanon 24
اختتام زيارة ألغرين: شراكة بريطانية – لبنانية متجددة من أجل أمن الحدود
14/12/2025 09:35:32
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يوافق على إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص (NBN)
Lebanon 24
مجلس الوزراء يوافق على إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص (NBN)
14/12/2025 09:35:32
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
Lebanon 24
تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
14/12/2025 09:35:32
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الذكاء الاصطناعي
دولة الإمارات
النفط والغاز
الإماراتية
الإماراتي
الإمارات
الأوروبي
القبرصي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يغيّر وجه أميركا... انكفاء دولي وتشديد غير مسبوق على الهجرة
Lebanon 24
ترامب يغيّر وجه أميركا... انكفاء دولي وتشديد غير مسبوق على الهجرة
02:30 | 2025-12-14
14/12/2025 02:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟
Lebanon 24
كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟
02:18 | 2025-12-14
14/12/2025 02:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
02:16 | 2025-12-14
14/12/2025 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
Lebanon 24
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
02:03 | 2025-12-14
14/12/2025 02:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
Lebanon 24
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
01:46 | 2025-12-14
14/12/2025 01:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2025-12-14
ترامب يغيّر وجه أميركا... انكفاء دولي وتشديد غير مسبوق على الهجرة
02:18 | 2025-12-14
كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟
02:16 | 2025-12-14
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
02:03 | 2025-12-14
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
01:46 | 2025-12-14
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
01:14 | 2025-12-14
هجوم دموي على بعثة أممية في السودان… والدعم السريع ينفي
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 09:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24