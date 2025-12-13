شراكة إماراتية – قبرصية متجددة.. وفد اقتصادي رفيع واتفاق على مجلس أعمال مشترك

قاد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة سفير لدى قبرص محمد سيف الشحي.



وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال – القبرصية، شدد الزيودي على الجانبين بتعميق التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل ، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعات البحرية، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يشكل ركيزة رئيسية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال ، بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويعكس نمو التجارة غير النفطية بين البلدين – التي بلغت 176 مليون دولار بين كانون الثاني وأيلول 2025، بزيادة 39.4% عن الفترة نفسها من 2024 و25.1% عن 2023 – الإمكانات المتزايدة للشراكة، في وقت تحتضن فيه نحو 1850 شركة قبرصية وتُعد قبرص بوابة مهمة للتوسع نحو الأسواق الأوروبية. (العين)

