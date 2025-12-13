تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

شراكة إماراتية – قبرصية متجددة.. وفد اقتصادي رفيع واتفاق على مجلس أعمال مشترك

Lebanon 24
13-12-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1454730-639012465246129101.png
Doc-P-1454730-639012465246129101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة سفير دولة الإمارات لدى قبرص محمد سيف الشحي.

وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال الإماراتية – القبرصية، شدد الزيودي على التزام الجانبين بتعميق التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعات البحرية، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يشكل ركيزة رئيسية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي، بهدف تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويعكس نمو التجارة غير النفطية بين البلدين – التي بلغت 176 مليون دولار بين كانون الثاني وأيلول 2025، بزيادة 39.4% عن الفترة نفسها من 2024 و25.1% عن 2023 – الإمكانات المتزايدة للشراكة، في وقت تحتضن فيه الإمارات نحو 1850 شركة قبرصية وتُعد قبرص بوابة مهمة للتوسع نحو الأسواق الأوروبية. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: سنعمل مع قبرص على الكثير من المشاريع من ضمنها الطاقة المتجددة والامن والدفاع وغيرها
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اختتام زيارة ألغرين: شراكة بريطانية – لبنانية متجددة من أجل أمن الحدود
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يوافق على إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص (NBN)
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي

دولة الإمارات

النفط والغاز

الإماراتية

الإماراتي

الإمارات

الأوروبي

القبرصي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:18 | 2025-12-14
Lebanon24
02:16 | 2025-12-14
Lebanon24
02:03 | 2025-12-14
Lebanon24
01:46 | 2025-12-14
Lebanon24
01:14 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24