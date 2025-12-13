دورية أميركية–سورية تتعرض لهجوم قرب تدمر.. قتلى وجرحى واستنفار واسع (فيديو)

تتدفق مزيد من التعزيزات العسكرية الأميركية إلى مدينة تدمر، حيث تعرّض اليوم دورية مشتركة بين والقوات الأميركية لهجوم، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة جنود أميركيين، ومقتل اثنين آخرين.



وتتحرك هذه التعزيزات تحت غطاء من الطائرات والمروحيات الأميركية، ويبدو أن القوات…

ووفق المعطيات المتوافرة، تم قتل مطلق النار في الاشتباك من دون كشف هويته أو دوافعه حتى الآن، فيما شاركت مروحيات أميركية في إجلاء الجرحى باتجاه قاعدة التنف جنوب البلاد.وأفاد بأن القوات المشتركة أغلقت طريق دير الزور– بشكل مؤقت كإجراء أمني، وغادر الوفد المنطقة سريعاً نحو قاعدة التنف وسط استنفار أمني مشدد.وشهدت أجواء تدمر اليوم السبت تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية أميركية على علو منخفض، رافقه إطلاق بالونات حرارية وسماع أصوات إطلاق نار، ما أثار قلق السكان في ظل غياب توضيحات رسمية حول خلفيات ما جرى.