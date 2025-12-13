دورية أميركية–سورية تتعرض لهجوم قرب تدمر.. قتلى وجرحى واستنفار واسع (فيديو)

تتدفق مزيد من التعزيزات العسكرية الأميركية إلى مدينة تدمر، حيث تعرّض اليوم دورية مشتركة بين الجيش السوري والقوات الأميركية لهجوم، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة جنود أميركيين، ومقتل اثنين آخرين.
وتتحرك هذه التعزيزات تحت غطاء من الطائرات والمروحيات الأميركية، ويبدو أن القوات… https://t.co/7atCY88n7j pic.twitter.com/gtjrOr4g4J
— itstonic.eth (@itstonicEth) December 13, 2025
