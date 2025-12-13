تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الصين تختبر مركبة فضائية جديدة وتحمل 34 تجربة علمية
Lebanon 24
13-12-2025
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
الصين
اليوم السبت الصاروخ الحامل "كوايتشو-11 واي 8" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، عند الساعة 9:08 صباحاً بتوقيت
بكين
، حاملاً مركبة فضائية تجريبية وقمراً صناعياً، ونجح في إيصال حمولته إلى المدار المخطط له.
المركبة الفضائية "DEAR-5"، التي طورتها شركة "AZ Space" التجارية ومقرها بكين، صُممت كمنصة فضائية قادرة على حمل شحنات بقدرة تصل إلى 300 كلغ، ودعم عمليات مدارية لا تقل عن عام واحد مع إرسال البيانات التجريبية إلى الأرض. وتتكون من وحدة خدمية ووحدة حمولة، وتوفر حجماً داخلياً للشحن يبلغ 1.8 متر مكعب، فيما تحمل هذه المهمة 34 تجربة مقدمة من جامعات ومعاهد وشركات بحثية في مجالات الجاذبية الصغرى وتكنولوجيا الفضاء وعلوم المواد والتحقق من تقنيات جديدة.
كما شملت المهمة إطلاق القمر الصناعي "شيوانغ-5" (المرحلة الثانية)، المطور من قبل
الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء
. ويُعد "كوايتشو-11" صاروخاً يعمل بالوقود الصلب طوّرته شركة الصين المحدودة لعلوم وصناعة الفضاء، وتبلغ قدرته على حمل طناً واحداً إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر، وهذه هي الرحلة الرابعة له.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام رسمية صينية: الصين تطلق مهمة شنتشو-21 إلى محطة تيانغونغ الفضائية
Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية صينية: الصين تطلق مهمة شنتشو-21 إلى محطة تيانغونغ الفضائية
14/12/2025 09:36:05
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
Lebanon 24
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
14/12/2025 09:36:05
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تُدرب رواد فضاء باكستانيين للقيام بمهمة قصيرة على محطة "تيانجونج" الفضائية
Lebanon 24
الصين تُدرب رواد فضاء باكستانيين للقيام بمهمة قصيرة على محطة "تيانجونج" الفضائية
14/12/2025 09:36:05
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين اختبرت بنجاح طائرتها المسيّرة الجديدة "جيوتيان"
Lebanon 24
الصين اختبرت بنجاح طائرتها المسيّرة الجديدة "جيوتيان"
14/12/2025 09:36:05
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء
الأكاديمية الصينية
أكاديمية
شمال غرب
الصينية
جاذبية
مار ال
رابعة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يغيّر وجه أميركا... انكفاء دولي وتشديد غير مسبوق على الهجرة
Lebanon 24
ترامب يغيّر وجه أميركا... انكفاء دولي وتشديد غير مسبوق على الهجرة
02:30 | 2025-12-14
14/12/2025 02:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟
Lebanon 24
كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟
02:18 | 2025-12-14
14/12/2025 02:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
02:16 | 2025-12-14
14/12/2025 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
Lebanon 24
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
02:03 | 2025-12-14
14/12/2025 02:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
Lebanon 24
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
01:46 | 2025-12-14
14/12/2025 01:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2025-12-14
ترامب يغيّر وجه أميركا... انكفاء دولي وتشديد غير مسبوق على الهجرة
02:18 | 2025-12-14
كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟
02:16 | 2025-12-14
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
02:03 | 2025-12-14
البابا لاوون يدعو إلى نزع سلاح الخطاب وبناء الجسور بالكلمات
01:46 | 2025-12-14
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
01:14 | 2025-12-14
هجوم دموي على بعثة أممية في السودان… والدعم السريع ينفي
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 09:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24