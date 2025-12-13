الصين تختبر مركبة فضائية جديدة وتحمل 34 تجربة علمية

أطلقت اليوم السبت الصاروخ الحامل "كوايتشو-11 واي 8" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، عند الساعة 9:08 صباحاً بتوقيت ، حاملاً مركبة فضائية تجريبية وقمراً صناعياً، ونجح في إيصال حمولته إلى المدار المخطط له.



المركبة الفضائية "DEAR-5"، التي طورتها شركة "AZ Space" التجارية ومقرها بكين، صُممت كمنصة فضائية قادرة على حمل شحنات بقدرة تصل إلى 300 كلغ، ودعم عمليات مدارية لا تقل عن عام واحد مع إرسال البيانات التجريبية إلى الأرض. وتتكون من وحدة خدمية ووحدة حمولة، وتوفر حجماً داخلياً للشحن يبلغ 1.8 متر مكعب، فيما تحمل هذه المهمة 34 تجربة مقدمة من جامعات ومعاهد وشركات بحثية في مجالات الجاذبية الصغرى وتكنولوجيا الفضاء وعلوم المواد والتحقق من تقنيات جديدة.



كما شملت المهمة إطلاق القمر الصناعي "شيوانغ-5" (المرحلة الثانية)، المطور من قبل . ويُعد "كوايتشو-11" صاروخاً يعمل بالوقود الصلب طوّرته شركة الصين المحدودة لعلوم وصناعة الفضاء، وتبلغ قدرته على حمل طناً واحداً إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر، وهذه هي الرحلة الرابعة له.

