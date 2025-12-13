تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أسطول بوتين الخفي أنقذ روسيا.. تقرير يتكلم عنه
Lebanon 24
13-12-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر موقع "national interest" أنّه منذ غزو
أوكرانيا
عام 2022، تتجه
روسيا
أكثر نحو العزلة في الغرب، مع عقوبات قاسية حدّت من تجارتها وسفر مواطنيها وأثّرت بقوة في اقتصادها. وللالتفاف على هذه القيود، لجأ الكرملين إلى "أسطول ظل" يضم مئات السفن يُقدَّر عددها بين 600 و1600 سفينة، يُستخدم أساساً لتهريب
النفط
الروسي الخاضع للعقوبات وتصدير الحبوب المصادَرة من الأراضي
الأوكرانية
المحتلة.
وقال الموقع انّه وفق تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع
البريطانية
، يعتمد هذا الأسطول على "ملكية مبهمة" وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى استخدام مواقع وهمية في نظام التعريف الآلي للسفن، من أجل إبقاء صادرات النفط الروسية مستمرة. ورغم خضوع بعض هذه السفن لعقوبات أميركية وأوروبية وأطلسية، يسمح عددها الكبير لموسكو باستبدال الوحدات المستهدفة بسرعة ومواصلة عملياتها.
تابع:" في المقابل، بدأت أوكرانيا في استهداف هذا الأسطول غير الرسمي عسكرياً، عبر هجمات صاروخية وأنظمة بحرية غير مأهولة. ففي 10 كانون الأول، استخدم جهاز الأمن الأوكراني زوارق "سي بيبي" لضرب ناقلة نفط روسية تُعتبر جزءاً من أسطول الظل، في ثالث هجوم من نوعه خلال أيام. ورغم هذه الضربات والعقوبات، تشير التقديرات إلى أن
موسكو
ستزيد اعتمادها على هذا الأسطول لمواصلة تهريب النفط والسلع".
وقال:" دبلوماسياً، تواجه روسيا انتكاسات متتالية. فقد خسرت مقعدها في مجلس المنظمة البحرية الدولية عام 2023 بسبب عدوانها على أوكرانيا، وهي الدولة البحرية الكبرى الوحيدة المستبعدة من هذا المجلس، ما يقلّص قدرتها على التأثير في قواعد الشحن العالمي ونقل النفط والغاز. وفي تشرين الثاني، فشل طلبها للعودة إلى المجلس. كما سبق أن رُفض طلبها لاستعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، مع إدانة رسمية لتدخلها في إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية في
أوروبا
".
ختم:" بهذا، تجد موسكو نفسها أمام واقع تتراجع فيه قدرتها على التأثير في الأطر التنظيمية الدولية للملاحة الجوية والبحرية، مقابل اعتماد متزايد على أسطول سري يعمل في الظل، تحت ضغط
العقوبات
والهجمات الأوكرانية".
