تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

116 عاماً من الحياة: كيف عاشت أكبر معمرة في العالم؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1454803-639012601567707252.webp
Doc-P-1454803-639012601567707252.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت إثيل كاترهام، المولودة في 21 آب 1909 في هامبشاير بإنكلترا، رقمًا قياسيًا رسميًا باعتراف موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عامًا، بعد وفاة الراهبة البرازيلية إينا كانابارو عام 2025.

وعند سؤالها عن سر طول عمرها، أكدت كاترهام أن الراحة النفسية والسلام الداخلي هما مفتاح حياتها الطويلة، قائلة: "لا أجادل أحداً أبداً. أنا أستمع وأفعل ما أحب"، مؤكدة أن السعادة الداخلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية والنظام الغذائي.

وقد شهدت كاترهام خلال حياتها الطويلة تغيرات عالمية هائلة، من حربين عالميتين إلى ستة ملوك بريطانيين و27 رئيس وزراء، كما نجت من جائحة كوفيد-19 في سن 111 عامًا.

تأصلت فلسفة حياتها على حب المغامرة، الانفتاح، التكيف مع الظروف، والمحافظة على رباطة الجأش. فقد سافرت في سن 18 عامًا إلى الهند للعمل كمربية أطفال، وعاشت لاحقًا في هونغ كونغ وجبل طارق قبل أن تستقر في المملكة المتحدة، حيث أنجبت ابنتين وأصبحت جدة لثلاثة أحفاد وخالة لخمسة أحفاد.

تشير الدراسات إلى أن التوتر المزمن يمكن أن يقصر العمر ويؤثر على الصحة، وهو ما يجعل فلسفة كاترهام في العيش بسلام داخلي نموذجًا يُحتذى به، مؤكدّة أن السلام النفسي والسعادة هما السر الحقيقي لطول العمر، إلى جانب الجينات وأسلوب الحياة الصحي.

اليوم، تعيش كاترهام في دار رعاية في مقاطعة سري، مستمرة في إلهام الآخرين بحياتها الطويلة وقيمتها للسلام الداخلي والرفاهية العاطفية. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف ولدت أساطير الكرة من كأس العالم تحت 17 عامًا؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم وفي دارفور وكردفان تتصاعد معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أكبر اقتصاد في العالم يعاني من البطالة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

غينيس للأرقام القياسية

النظام الغذائي

هونغ كونغ

جبل طارق

البرازيل

المملكة

إنكلترا

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:18 | 2025-12-14
Lebanon24
02:16 | 2025-12-14
Lebanon24
02:03 | 2025-12-14
Lebanon24
01:46 | 2025-12-14
Lebanon24
01:14 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24