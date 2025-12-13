116 عاماً من الحياة: كيف عاشت أكبر معمرة في العالم؟

حققت إثيل كاترهام، المولودة في 21 آب 1909 في هامبشاير بإنكلترا، رقمًا قياسيًا رسميًا باعتراف موسوعة كأكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عامًا، بعد وفاة الراهبة البرازيلية كانابارو عام 2025.



وعند سؤالها عن سر طول عمرها، أكدت كاترهام أن الراحة النفسية والسلام الداخلي هما مفتاح حياتها الطويلة، قائلة: "لا أجادل أحداً أبداً. أنا أستمع وأفعل ما أحب"، مؤكدة أن السعادة الداخلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية والنظام الغذائي.



وقد شهدت كاترهام خلال حياتها الطويلة تغيرات عالمية هائلة، من حربين عالميتين إلى ستة ملوك بريطانيين و27 رئيس وزراء، كما نجت من جائحة كوفيد-19 في سن 111 عامًا.



تأصلت فلسفة حياتها على حب المغامرة، الانفتاح، التكيف مع الظروف، والمحافظة على رباطة الجأش. فقد سافرت في سن 18 عامًا إلى للعمل كمربية أطفال، وعاشت لاحقًا في وجبل طارق قبل أن تستقر في المتحدة، حيث أنجبت ابنتين وأصبحت جدة لثلاثة أحفاد وخالة لخمسة أحفاد.



تشير الدراسات إلى أن التوتر المزمن يمكن أن يقصر العمر ويؤثر على الصحة، وهو ما يجعل فلسفة كاترهام في العيش بسلام داخلي نموذجًا يُحتذى به، مؤكدّة أن السلام النفسي والسعادة هما السر الحقيقي لطول العمر، إلى جانب الجينات وأسلوب الحياة الصحي.



اليوم، تعيش كاترهام رعاية في مقاطعة سري، مستمرة في إلهام الآخرين بحياتها الطويلة وقيمتها للسلام الداخلي والرفاهية العاطفية. (العربية)

