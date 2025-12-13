قنابل مضيئة فوق تدمر.. "إف-16" أميركية في الأجواء بعد كمين دامٍ لدورية مشتركة

أُلقيت قنابل مضيئة فوق سماء تدمر ، اليوم السبت، بعدما حلّقت طائرات عسكرية أميركية في المنطقة عقب ساعات من تعرّض دورية مشتركة للقوات الأميركية والأمن السوري لإطلاق نار مباغت، بحسب ما أفاد .



وأسفر الكمين عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني أميركي، إضافة إلى إصابة 3 جنود أميركيين آخرين، فيما سُجّلت إصابات في صفوف السوري. وتُوجَّه الاتهامات إلى تنظيم داعش الذي ينشط في وسط وشرق البلاد.



ونقلت صحيفة " " عن مسؤول أميركي رفيع أن مقاتلتين من طراز "إف-16" أُرسِلتا للتحليق فوق تدمر "في استعراض قوة" بعد الهجوم.



وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأميركي للصحافيين قبيل مغادرته : "سنرد"، قبل أن يوضح: "سنرد إذا تكرر الهجوم مرة أخرى".

