تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار أثناء امتحانات في جامعة أميركية… والبحث عن المسلّح مستمر

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1454856-639012901627166939.webp
Doc-P-1454856-639012901627166939.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل شخصان وأُصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، السبت، في حادثة إطلاق نار داخل حرم جامعة براون المرموقة في ولاية رود آيلاند الأميركية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن مطلق النار الذي لا يزال طليقًا.

وأكد عمدة مدينة بروفيدنس، بريت سمايلي، خلال مؤتمر صحافي، سقوط قتيلين، مشيرًا إلى أن الجرحى الثمانية في حالة حرجة لكنها مستقرة. ووقعت الحادثة داخل مبنى "باروس وهولي" الذي يضم أقسام الهندسة والفيزياء، حيث كان من المقرر إجراء عدد من الامتحانات.

ووصفت السلطات المشتبه به بأنه رجل كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وأفادت بأن آخر رصد له كان أثناء مغادرته المبنى، من دون العثور على أي سلاح في المكان حتى الآن.

وقال نائب قائد الشرطة تيموثي أوهارا إن كل الموارد المتاحة سُخّرت لتعقّب المشتبه به، مؤكدًا استمرار أوامر البقاء في أماكن آمنة والاحتماء، ومشدّدًا على ضرورة عدم الاقتراب من موقع الحادث.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه أُبلغ بالحادثة، موضحًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود في الموقع. كما أفادت وسائل إعلام أميركية، بينها :فوكس نيوز"، بأن مطلق النار أو مطلقي النار لا يزالون فارّين مع استمرار عمليات التمشيط.

وفي السياق نفسه، تلقّى طلاب الجامعة رسائل تحذيرية عاجلة تطلب منهم إغلاق الأبواب والاحتماء في أماكن آمنة قرب كلية الهندسة.

وتقع جامعة براون في منطقة كوليدج هيل بمدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، وتضم مئات المباني بين قاعات محاضرات ومختبرات ومساكن طلابية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل طالب وإصابة آخر جراء إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تغييرات مرتقبة في جلسة انتخاب اللجان النيابية والبحث مستمر عن حل لاقتراع المغتربين
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: البحث مستمر عن مسلحين في رفح وتم تحديد هويات 6 منهم واستهدافهم في بنية تحتية تحت الأرض
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: رفض مواجهة الوضع المسلح لـحزب الله يضمن استمرار التآكل المؤسسي بالبلاد
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

دونالد ترامب

وقال نائب

الفيدرالي

من جهته

دونالد

ترامب

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2025-12-14
Lebanon24
07:39 | 2025-12-14
Lebanon24
07:08 | 2025-12-14
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:55 | 2025-12-14
Lebanon24
06:53 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24