طبيب يُحرق زوجته في الموصل… والضحية بين الحياة والموت

أعلنت قيادة شرطة ، السبت، توقيف رجل متهم بإحراق زوجته على خلفية خلافات عائلية، بعد متابعة أمنية قادت إلى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه داخل مدينة .



وأفادت الشرطة، في بيان عبر صفحتها على " "، بأن بلاغًا ورد عن اعتداء زوج على زوجته في حي نركال بالجانب الأيسر من المدينة. وعلى إثر ذلك، باشر قسم شرطة أبي تمام، بالتنسيق مع قسم استخبارات التقنيات والمعلومات، إجراءات البحث والتحقيق، مستعينًا بكاميرات المراقبة، ما أفضى إلى توقيف المشتبه به في منطقة السرجخانة.



وبحسب البيان، فإن المتهم يعمل طبيبًا، وكذلك زوجته الضحية، وقد أقدم على الاعتداء عليها نتيجة مشاكل عائلية. وأشارت الشرطة إلى أن الحادثة وقعت أثناء وجود الزوجة داخل سيارتها، حيث جرى الاعتداء عليها قبل إشعال النار، ما تسبب بإصابتها بحروق استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.



وأكدت الشرطة إسعاف الضحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوج، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.



وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام بأن حالة الطبيبة وُصفت بالحرجة، مشيرة إلى أنها تعاني من حروق بنسبة تقارب 40 في المئة، وتخضع حاليًا لعناية طبية مكثفة في أحد مستشفيات مدينة الموصل، وسط متابعة طبية دقيقة لوضعها الصحي.

