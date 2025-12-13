تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

طبيب يُحرق زوجته في الموصل… والضحية بين الحياة والموت

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:37
أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، السبت، توقيف رجل متهم بإحراق زوجته على خلفية خلافات عائلية، بعد متابعة أمنية قادت إلى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه داخل مدينة الموصل.

وأفادت الشرطة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن بلاغًا ورد عن اعتداء زوج على زوجته في حي نركال بالجانب الأيسر من المدينة. وعلى إثر ذلك، باشر قسم شرطة أبي تمام، بالتنسيق مع قسم استخبارات التقنيات والمعلومات، إجراءات البحث والتحقيق، مستعينًا بكاميرات المراقبة، ما أفضى إلى توقيف المشتبه به في منطقة السرجخانة.

وبحسب البيان، فإن المتهم يعمل طبيبًا، وكذلك زوجته الضحية، وقد أقدم على الاعتداء عليها نتيجة مشاكل عائلية. وأشارت الشرطة إلى أن الحادثة وقعت أثناء وجود الزوجة داخل سيارتها، حيث جرى الاعتداء عليها قبل إشعال النار، ما تسبب بإصابتها بحروق استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة إسعاف الضحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوج، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن حالة الطبيبة وُصفت بالحرجة، مشيرة إلى أنها تعاني من حروق بنسبة تقارب 40 في المئة، وتخضع حاليًا لعناية طبية مكثفة في أحد مستشفيات مدينة الموصل، وسط متابعة طبية دقيقة لوضعها الصحي.
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث في الفاشر ثم أحرقتها
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في قداس الشكر بمناسبة إعلان قداسة إغناطيوس مالويان في بازيليك سيّدة لبنان - حاريصا: الشهادة ليست موتا بل هي إنتصار الحياة على الموت
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24

