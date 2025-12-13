تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طبيب يُحرق زوجته في الموصل… والضحية بين الحياة والموت
Lebanon 24
13-12-2025
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قيادة شرطة
محافظة نينوى
، السبت، توقيف رجل متهم بإحراق زوجته على خلفية خلافات عائلية، بعد متابعة أمنية قادت إلى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه داخل مدينة
الموصل
.
وأفادت الشرطة، في بيان عبر صفحتها على "
فيسبوك
"، بأن بلاغًا ورد عن اعتداء زوج على زوجته في حي نركال بالجانب الأيسر من المدينة. وعلى إثر ذلك، باشر قسم شرطة أبي تمام، بالتنسيق مع قسم استخبارات التقنيات والمعلومات، إجراءات البحث والتحقيق، مستعينًا بكاميرات المراقبة، ما أفضى إلى توقيف المشتبه به في منطقة السرجخانة.
وبحسب البيان، فإن المتهم يعمل طبيبًا، وكذلك زوجته الضحية، وقد أقدم على الاعتداء عليها نتيجة مشاكل عائلية. وأشارت الشرطة إلى أن الحادثة وقعت أثناء وجود الزوجة داخل سيارتها، حيث جرى الاعتداء عليها قبل إشعال النار، ما تسبب بإصابتها بحروق استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.
وأكدت الشرطة إسعاف الضحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوج، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام
عراقية
بأن حالة الطبيبة وُصفت بالحرجة، مشيرة إلى أنها تعاني من حروق بنسبة تقارب 40 في المئة، وتخضع حاليًا لعناية طبية مكثفة في أحد مستشفيات مدينة الموصل، وسط متابعة طبية دقيقة لوضعها الصحي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
Lebanon 24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
14/12/2025 15:47:46
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث في الفاشر ثم أحرقتها
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث في الفاشر ثم أحرقتها
14/12/2025 15:47:46
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!
14/12/2025 15:47:46
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في قداس الشكر بمناسبة إعلان قداسة إغناطيوس مالويان في بازيليك سيّدة لبنان - حاريصا: الشهادة ليست موتا بل هي إنتصار الحياة على الموت
Lebanon 24
البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في قداس الشكر بمناسبة إعلان قداسة إغناطيوس مالويان في بازيليك سيّدة لبنان - حاريصا: الشهادة ليست موتا بل هي إنتصار الحياة على الموت
14/12/2025 15:47:46
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
متفرقات
منوعات
محافظة نينوى
فيسبوك
الموصل
عراقية
نينوى
عراقي
فيات
أيسر
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
Lebanon 24
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
08:31 | 2025-12-14
14/12/2025 08:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
07:39 | 2025-12-14
14/12/2025 07:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
Lebanon 24
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
07:08 | 2025-12-14
14/12/2025 07:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عصر "الحروب الكبرى" يقترب… والجيش الأميركي يتهيأ لمعركة طويلة
Lebanon 24
عصر "الحروب الكبرى" يقترب… والجيش الأميركي يتهيأ لمعركة طويلة
07:00 | 2025-12-14
14/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى
Lebanon 24
استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى
06:55 | 2025-12-14
14/12/2025 06:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:31 | 2025-12-14
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
07:39 | 2025-12-14
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
07:08 | 2025-12-14
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
07:00 | 2025-12-14
عصر "الحروب الكبرى" يقترب… والجيش الأميركي يتهيأ لمعركة طويلة
06:55 | 2025-12-14
استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى
06:53 | 2025-12-14
بالصورة.. كشف هوية أحد منفذي هجوم إطلاق النار في سيدني
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24