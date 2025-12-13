تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اعتقال مدير موقع مستقل.. فنزويلا تحت ضغط اتهامات "الاضطهاد الممنهج"

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1454860-639012915005757869.png
Doc-P-1454860-639012915005757869.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اعتقلت السلطات الفنزويلية السبت مدير موقع إلكتروني إخباري مستقل، وفق ما أعلنت زوجته، في خطوة أثارت تنديد منظمات حقوقية تتهم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بـ"اضطهاد ممنهج" للمعارضين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفادت منظمة "فور بينال" غير الحكومية بوجود 889 "سجيناً سياسياً" على الأقل في البلاد.

وكان نيكمر إيفانز، مدير موقع "بونتو دي كورتي"، كتب على مواقع التواصل أن مسؤولين من جهاز الاستخبارات الوطنية البوليفارية "سيبين" طلبوا منه مرافقتهم من دون مذكرة توقيف لـ"استجواب". وأظهر مقطع فيديو إيفانز وهو يصعد إلى شاحنة صغيرة أمام منزله برفقة رجلين بملابس مدنية، فيما قال في فيديو على منصة "إكس": "يقولون إنهم سيجرون مقابلة وأنا ذاهب طواعية... لا شيء أخشاه".

وأكد محامي منظمة "بروفيا" مارينو ألفارادو أن "سيبين" يعتمد هذه الاستدعاءات بشكل متكرر لإجراء "مقابلات" قد تنتهي بـ"اختفاء قسري". من جهتها، طالبت مارتا كامبيرو، زوجة إيفانز، بالكشف عن مكان احتجازه وتأمين الرعاية الطبية له.

وسبق أن احتُجز إيفانز 51 يوماً عام 2020 قبل إطلاقه مع أكثر من 100 "سجين سياسي" آخرين بموجب عفو حكومي. وتقول نقابة العاملين في مجال الإعلام إن ما لا يقل عن 20 صحافياً وإعلامياً يقبعون في السجون الفنزويلية.

وفي سياق متصل، نددت 33 نقابة مهنية فنزويلية الجمعة باحتجاز نحو 180 موظفاً وعاملاً بشكل تعسفي وتعرضهم للاختفاء القسري، بينهم الأمين العام لأكبر نقابة في البلاد خوسيه إلياس توريس، الذي استدعته الشرطة أيضاً للتحقيق.

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع أميركي: هذا ما يجب أن تقصفه أميركا في فنزويلا لإضعاف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفتح باب "اليوم التالي" في فنزويلا… مادورو تحت ضغط الأساطيل
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان: المطران مالويان رمز للإيمان والشجاعة في وجه الاضطهاد
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

نقابة العاملين

الأمين العام

الفنزويلي

الكشف عن

فنزويلية

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2025-12-14
Lebanon24
07:39 | 2025-12-14
Lebanon24
07:08 | 2025-12-14
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:55 | 2025-12-14
Lebanon24
06:53 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24