Najib Mikati
عربي-دولي

اختطاف بن غفير… "تسريب أمني" يكشف ما كان مخططًا له في غزة

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:52
كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن مقطع فيديو قال الجيش الإسرائيلي إنه حصل عليه من داخل قطاع غزة، ويُظهر عناصر من كتائب القسام وهم ينفّذون تدريبًا ميدانيًا يحاكي عملية اختطاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ووفق التقرير، نفذت وحدة النخبة التابعة لحركة حماس مناورة تضمنت اقتحام موقع افتراضي، حيث بدا في التسجيل مقاتلون يقتادون شخصًا يرتدي قناعًا يُشبه وجه بن غفير، قبل نقله بين مركبتين تابعتين لما يُعرف بـ"وحدة الظل"، المسؤولة عن احتجاز وتأمين الرهائن الإسرائيليين.

وأفادت القناة العبرية بأن هذه التدريبات أُجريت قبل هجوم 7 تشرين الأول 2023، وجاءت ضمن خطة أوسع شملت الإسناد الناري، وتشتيت القوات الإسرائيلية عبر استخدام طائرات مسيّرة انتحارية، إضافة إلى تنفيذ عمليات اختطاف تستهدف شخصيات إسرائيلية.

من جهته، علّق بن غفير على الفيديو في منشور عبر منصة "إكس"، معتبرًا أن ما كُشف يندرج ضمن "ست محاولات سابقة لاستهدافه واستهداف عائلته"، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف بن غفير أنه "لن يتراجع"، مؤكدًا استمراره في ما وصفه بـ"التغييرات في نظام السجون"، وهدم المنازل غير القانونية في النقب، والعمل على "فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي".
 
بن غفير يكشف “الحل الوحيد”… والأنظار إلى غزة
حماس: استعراض بن غفير للتنكيل بالمعتقلين يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال
بن غفير: الحل الحقيقي والوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية وليس إقامة دولة كجائزة للإرهاب
بن غفير: عدم تسليم حماس للجثامين دليل على أنها ما زالت صامدة
