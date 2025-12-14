اقتحامات واعتقالات.. مداهمات إسرائيلية تطال الضفة والقدس

اقتحم الجيش ، اليوم الأحد، مناطق عدة في مدن وبلدات بالضفة الغربية ومدينة ، فيما اعتقل فلسطينيين اثنين بزعم العثور على سكاكين داخل مركبتهما.وشملت الاقتحامات مدن جنين ونابلس والخليل وطولكرم وسلفيت في ، إضافة إلى بلدة الرام في القدس. وفي ، دخلت قوات كبيرة ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحام منطقتي حلحول والبويرة.وتزامن الاقتحام، وفق المصدر نفسه، مع هجمات نفذها عشرات المستوطنين باتجاه منازل فلسطينيين جنوب الخليل، أطلقوا خلالها عيارات نارية بكثافة.وفي جنين، قُتل فتى فلسطيني بعد إطلاق النار عليه في بلدة السيلة الحارثية، واحتُجز جثمانه، بحسب ما أبلغت هيئة الشؤون المدنية . كما اقتحمت القوات قرية تعنك شمال جنين، وقريتي اليامون وعانين غرب المدينة، ونفذت اعتقالات ومداهمات لمنازل فلسطينيين.وفي ، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين قرب مستوطنة "بيت إيل" بزعم العثور على سكاكين في مركبتهما، قبل تنفيذ اقتحام لمنطقة الدوار وسط المدينة. كما اعتقلت القوات سعد ، وهو أسير أُفرج عنه قبل أشهر، بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.كذلك، اقتحمت القوات بلدة عقربا وقرية تل جنوب نابلس، واعتقلت عدداً من عقب مداهمة منازلهم.