Najib Mikati
عربي-دولي

اقتحامات واعتقالات.. مداهمات إسرائيلية تطال الضفة والقدس

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:01
اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناطق عدة في مدن وبلدات بالضفة الغربية ومدينة القدس، فيما اعتقل فلسطينيين اثنين بزعم العثور على سكاكين داخل مركبتهما.

وشملت الاقتحامات مدن جنين ونابلس والخليل وطولكرم وسلفيت في الضفة الغربية، إضافة إلى بلدة الرام في القدس. وفي الخليل، دخلت قوات كبيرة ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحام منطقتي حلحول والبويرة.
وتزامن الاقتحام، وفق المصدر نفسه، مع هجمات نفذها عشرات المستوطنين باتجاه منازل فلسطينيين جنوب الخليل، أطلقوا خلالها عيارات نارية بكثافة.

وفي جنين، قُتل فتى فلسطيني بعد إطلاق النار عليه في بلدة السيلة الحارثية، واحتُجز جثمانه، بحسب ما أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية. كما اقتحمت القوات قرية تعنك شمال جنين، وقريتي اليامون وعانين غرب المدينة، ونفذت اعتقالات ومداهمات لمنازل فلسطينيين.

وفي طولكرم، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين قرب مستوطنة "بيت إيل" بزعم العثور على سكاكين في مركبتهما، قبل تنفيذ اقتحام لمنطقة الدوار الرئيسي وسط المدينة. كما اعتقلت القوات سعد قاسم، وهو أسير أُفرج عنه قبل أشهر، بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

كذلك، اقتحمت القوات بلدة عقربا وقرية تل جنوب نابلس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين عقب مداهمة منازلهم.
الضفة الغربية

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

يوم الأحد

إسرائيل

الرئيسي

الخليل

