Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خلية من 5 رجال.. ألمانيا تُحبط عملية تستهدف سوق عيد الميلاد

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:05
أعلنت السلطات الألمانية السبت توقيف خلية من خمسة رجال للاشتباه بتورطهم في مخطط لـ"إسلاميين متشددين" لاقتحام سوق عيد الميلاد بسيارة بهدف قتل وإصابة رواده.

وبحسب بيان للشرطة ومكتب الادعاء العام، أُوقف الجمعة مصري وثلاثة مغاربة وسوري على خلفية التخطيط للهجوم في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
 
وذكر البيان أن المصري البالغ 56 عاماً دعا في أحد المساجد إلى تنفيذ هجوم على سوق في منطقة دينغولفينغ-لانداو "باستخدام سيارة بهدف قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس"، فيما وافق المغاربة الذين تراوح أعمارهم بين 22 و30 عاماً على التنفيذ، وشجعهم السوري البالغ 37 عاماً.

ويشتبه المحققون في وجود "دافع إسلامي" وراء المخطط. ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاضٍ السبت، ولا يزالون قيد الاحتجاز.

ورفعت السلطات الألمانية حالة التأهب تحسباً لهجمات على أسواق عيد الميلاد، بعد هجوم بسيارة العام الماضي على سوق في مدينة ماغديبورغ أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.
