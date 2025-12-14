تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"سيناريو لبنان" في غزة... اغتيالات ونزع سلاح شرط التهدئة

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1454879-639012949016674631.jpg
Doc-P-1454879-639012949016674631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نحو مرحلته الثانية، تواصل إسرائيل ربط أي تقدّم عملي بشرط نزع سلاح المقاومة، وفق ما يؤكد محللون.

وبالتزامن مع استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال رائد سعد، الذي وصفه بأنه مسؤول التصنيع العسكري في كتائب القسام، في عملية اعتبرتها حماس خرقًا واضحًا للاتفاق. وبرّرت إسرائيل العملية بأنها ردّ على تفجير عبوة ناسفة، ونُفذت بموافقة نتنياهو ومن دون إبلاغ واشنطن.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن توقيت الاغتيال يحمل رسائل متعددة: أولها للداخل الإسرائيلي بأن نتنياهو سيحافظ على حرية العمل العسكري في غزة حتى خلال المرحلة الثانية، وثانيها لحماس بأن إسرائيل لن تقبل بوجودها في القطاع، وثالثها للولايات المتحدة بأن نزع السلاح سيبقى شرطًا أساسيًا لأي انتقال سياسي.

من جهته، اعتبر المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايك فايفل أن غياب نزع سلاح حماس وتشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار يعني استمرار العمليات الإسرائيلية وصعوبة الانتقال إلى المرحلة الثانية. وأشار إلى أن واشنطن لا تعارض هذه الاغتيالات طالما أنها لا تعرقل خطة ترامب، معتبرًا أن أي تهدئة دائمة تتطلب نزع سلاح الفصائل وتشكيل قوة أمنية فلسطينية بدعم دولي.

ويرى محللون فلسطينيون، بينهم إياد القرا، أن إسرائيل ماضية في سياسة الاغتيالات بغضّ النظر عن مسار الاتفاق، بهدف الاحتفاظ بحق الاستهداف في كل المراحل المقبلة، ما يضع الجانب الفلسطيني في موقف ضعيف، لا يملك فيه سوى الضغط عبر الوسطاء.

ويؤكد مصطفى أن إسرائيل صعّدت عسكريًا بعد استعادة أسراها الأحياء، مدركة أنها لن تواجه أي كلفة سياسية حقيقية ما لم تفرضها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو لن يقبل بأي صيغة للمرحلة الثانية قد تهدد تماسك حكومته، حتى لو جاءت بضغوط أميركية.

أما أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، فيرى أن إسرائيل والولايات المتحدة باتتا تمسكان بكل أوراق الضغط، وأن واشنطن تتغاضى عن الخروقات الإسرائيلية وتترك لها الملف الأمني، بهدف زيادة الضغط على حماس لنزع سلاحها. ويضيف أن إصرار إسرائيل على هذا الشرط عطّل جهود تشكيل قوة دولية، في ظل رفض دول عدة الانخراط في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين.

ويخلص فريحات إلى أن المقاومة تمر بمرحلة صعبة، مع ترجيح رفض واشنطن لأي مبادرات لا تنسجم مع رؤيتها، معتبرًا أن إدارة ترامب قد تؤجّل ملف نزع السلاح إلى ما بعد تشكيل قوة الاستقرار، تمهيدًا لمفاوضات جديدة.

(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أذربيجان ترفض إرسال جنودها إلى غزة لنزع سلاح "حماس"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزام غزة الإنساني"...مشروع إغاثي أم مخطط لنزع السلاح؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المقاومة

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2025-12-14
Lebanon24
07:39 | 2025-12-14
Lebanon24
07:08 | 2025-12-14
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:55 | 2025-12-14
Lebanon24
06:53 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24