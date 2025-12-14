تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار

Lebanon 24
14-12-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1454907-639012987988053175.jpg
Doc-P-1454907-639012987988053175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة ليل السبت حتى السابعة صباح الأحد.

وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن الجزء الأكبر من المسيّرات أُسقط في مقاطعة بريانسك (35 طائرة) وجمهورية القرم (32)، إضافة إلى إقليم كراسنودار (22)، ومقاطعة تولا (15)، وكالوغا (13). كما تم تدمير مسيّرات أخرى في مقاطعات كورسك وريازان وروستوف وبيلغورود ولينينغراد وسمولينسك وبسكوف ونوفغورود، إلى جانب منطقة موسكو.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد المسيّرات الأوكرانية التي تم إسقاطها خلال ساعات المساء والليل إلى 235 طائرة، بعد تدمير 94 مسيّرة إضافية بين الساعة الثامنة والحادية عشرة من مساء السبت.

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من المطارات الروسية، بينها مطارات تقع في منطقة موسكو، وذلك على فترات زمنية متفاوتة، في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضع الأمني.

(RT)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: الدفاعات الجوية اعترضت 249 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 130 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال ساعات الليل
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 103 طائرة طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاع الجوي الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 249 مسيرة أوكرانية ليلا في مقاطعات روسية عدة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي

وزارة الدفاع

الأوكرانية

جمهورية

المطار

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2025-12-14
Lebanon24
07:39 | 2025-12-14
Lebanon24
07:08 | 2025-12-14
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:55 | 2025-12-14
Lebanon24
06:53 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24