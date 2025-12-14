تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار
14-12-2025
14-12-2025
|
01:46
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
أن
أنظمة الدفاع الجوي
اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة ليل السبت حتى السابعة صباح الأحد.
وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن الجزء الأكبر من المسيّرات أُسقط في مقاطعة بريانسك (35 طائرة) وجمهورية
القرم
(32)، إضافة إلى إقليم كراسنودار (22)، ومقاطعة تولا (15)، وكالوغا (13). كما تم تدمير مسيّرات أخرى في مقاطعات كورسك وريازان وروستوف وبيلغورود ولينينغراد وسمولينسك وبسكوف ونوفغورود، إلى جانب منطقة
موسكو
.
وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد المسيّرات
الأوكرانية
التي تم إسقاطها خلال ساعات المساء والليل إلى 235 طائرة، بعد تدمير 94 مسيّرة إضافية بين الساعة الثامنة والحادية عشرة من مساء السبت.
وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من المطارات الروسية، بينها مطارات تقع في منطقة موسكو، وذلك على فترات زمنية متفاوتة، في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضع الأمني.
(RT)
