ليلة مسيّرات في روسيا… والدفاع الجوي في حالة استنفار

أعلنت أن اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة ليل السبت حتى السابعة صباح الأحد.



وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن الجزء الأكبر من المسيّرات أُسقط في مقاطعة بريانسك (35 طائرة) وجمهورية (32)، إضافة إلى إقليم كراسنودار (22)، ومقاطعة تولا (15)، وكالوغا (13). كما تم تدمير مسيّرات أخرى في مقاطعات كورسك وريازان وروستوف وبيلغورود ولينينغراد وسمولينسك وبسكوف ونوفغورود، إلى جانب منطقة .



وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد المسيّرات التي تم إسقاطها خلال ساعات المساء والليل إلى 235 طائرة، بعد تدمير 94 مسيّرة إضافية بين الساعة الثامنة والحادية عشرة من مساء السبت.



وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من المطارات الروسية، بينها مطارات تقع في منطقة موسكو، وذلك على فترات زمنية متفاوتة، في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضع الأمني.



(RT)

