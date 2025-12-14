تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
Lebanon 24
14-12-2025
|
02:16
قال مسؤولون صحيون محليون، السبت، إن تفشي
الكوليرا
في إقليم
بلوشستان
جنوب غرب
باكستان أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل هذا الأسبوع، بينهم ستة أطفال، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وبحسب مدير الصحة في مديرية موساخيل
عبد الغفار
خيتران لوكالة "شينخوا"، سُجلت آخر الوفيات في منطقة تشينا خندي، حيث توفي ستة أطفال ورجلان بالغان. وأضاف أن فرقاً طبية من كويتا ولورالاي وبرخان وصلت إلى المنطقة المتضررة، وتم إرسال أدوية بتوجيه من
المدير العام
للصحة في المحافظة، كما حُولت مدرسة حكومية إلى مستشفى مؤقت للعلاج الطارئ.
وأفادت السلطات الصحية بأن 14 مريضاً على الأقل يتلقون العلاج حالياً في المنطقة، فيما جُمعت عينات مياه لتحديد مصدر التفشي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت
وزارة الصحة
الباكستانية ومنظمة الصحة العالمية الخطة الوطنية لمكافحة الكوليرا 2025-2028، بهدف خفض الوفيات 90% بحلول 2030 وتعزيز منع التفشي والكشف والاستجابة له. ووفق المعطيات، سجلت باكستان بين كانون الثاني 2023 وتموز 2025 متوسطاً سنوياً يزيد عن 21000 حالة مشتبه بها و250 حالة مؤكدة من الكوليرا.
