كيف هربت ماتشادو من فنزويلا؟

ذكر تقرير لصحيفة " تايمز" أن ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، غادرت بمساعدة ومتعاونين داخل بلدها.



وقالت ماتشادو، التي تتواجد حالياً في أوسلو بالنرويج للمشاركة في فعاليات حفل نوبل، للصحفيين إنها "حظيت بدعم من حكومة الولايات المتحدة"، من دون أن تكشف كيفية خروجها، معتبرة أن ذلك قد يعرّض المتعاونين معها للخطر. ولم تعلق على تصريحاتها، رغم أن التقرير أشار إلى أنها بدأت أخيراً اتخاذ خطوات أكثر عدوانية ضد حكومة فنزويلا والرئيس .



في المقابل، قال الفنزويلي ديوسدادو كابيلو إن حكومة مادورو كانت على علم بمكان وجود ماتشادو طوال فترة وجودها في البلاد، وكان قد صرّح سابقاً بأنها ستُعامل كهاربة من العدالة إذا غادرت.



وتختفي ماتشادو عن الأنظار منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي وسط جدل واسع حول النتائج. وبحسب مراقبين، فاز المرشح المدعوم منها إدموندو غونزاليس أوروتيا، لكن مادورو أعلن نفسه فائزاً وبدأ حملة اضطهاد سياسي ضد خصومه. واضطر غونزاليس أوروتيا إلى الفرار إلى حيث حصل على اللجوء السياسي، بينما ظلت ماتشادو مختبئة في فنزويلا حتى وقت قريب قبل مغادرتها لتسلم الجائزة.



وظهر الاثنان مجدداً الجمعة، بعدما نشر غونزاليس أوروتيا صورة لهما معاً كتب عليها: "نحن منسقون تماماً بشأن التحديات المقبلة. من السهل العمل على هدف مشترك، ألا وهو حرية شعبنا".



وخلال الفترة نفسها، أشار النص إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو، إذ أمر بشن ضربات ضد قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا الكاريبية، باستخدام قوة ضاربة تضم حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد آر فورد". كما أورد أن التطور الأحدث تمثل باحتجاز ناقلة نفط فنزويلية كانت متجهة إلى كوبا، ونقلت " " عن ترامب قوله: "لقد احتجزنا للتو ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، ضخمة جداً، هي الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تحدث".

