إيفانكا ترامب تدعو إلى نشر "النور" بعد حادثة أستراليا

دعت ، ابنة الرئيس الأميركي ، إلى نشر "المزيد من النور والقيم الأخلاقية" في العالم، وذلك في رسالة نشرتها عبر منصة "إكس" تزامنا مع أولى ليالي عيد حانوكا اليهودي والهجوم المسلح الذي رافق الاحتفال في .

وقالت إيفانكا في تغريدتها إن تجمع حول الشمعدان في هذه المناسبة يمثل تذكيرا بمدى حاجة العالم إلى "مزيد من النور ومزيد من تقديس القيم"، مشيرة إلى أن أحداث شاطئ بوندي بأسترالي، وجامعة في ، تلقي بثقلها على الجميع.



وأضافت أن الألم الذي تعيشه العائلات المتضررة "يفوق الوصف"، مؤكدة تضامنها وتعاطفها مع جميع من فقدوا أحباءهم في تلك الحوادث.



وأشارت إيفانكا ترامب إلى أن عيد حانوكا يحمل رسالة أمل، مفادها أن "شعلة واحدة قادرة على تبديد ظلام كبير"، حتى في أحلك اللحظات، داعية إلى إضاءة الشموع تكريما للضحايا، ووقوفا إلى جانب عائلاتهم، والتزاما بنشر التعاطف والنزاهة والقيم الإنسانية.



وختمت تغريدتها بالدعوة إلى أن يكون كل فرد "مصدر نور" في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى الأمل.