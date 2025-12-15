المئات خسروا حياتهم... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ عام 2025 شهد العديد من حوادث الطيران حول العالم، راح ضحيتها المئات من المسافرين.



كارثة طائرة "إير إنديا 171"



وقع حادث تحطم الطائرة الهندية التابعة لشركة إير إنديا 171، من طراز بوينغ 787 دريم لاينر، في 12 حزيران، بعد 32 ثانية على إقلاعها من مطار أحمد آباد في في طريقها إلى غاتويك.



وكان على متن الرحلة 242 شخصا، ورغم قوة الارتطام القاتلة للطائرة، إلا أن أحد الركاب نجا من الحادثة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.





اختفاء طائرة "بيرنغ إير فلايت"



في 6 شباط، اختفت طائرة لشركة بيرنغ إير فلايت 445، وهي طائرة ركاب صغيرة من طراز سيسنا 208 بي، خلال رحلة من أونالاكيت إلى نومي، فوق بحر بيرينغ في آلاسكا في .



وفقد الاتصال بالطائرة فوق المياه الباردة واختفت عن شاشة الرادار، بشكل مفاجئ، ودون أي تحذيرات أو نداء استغاثة مسبق.



وكان على متن الطائرة 10 أشخاص، هم 9 ركاب وطيار 1، وبعد إطلاق عملية بحث وتمشيط جوي، عثر على حطام الطائرة بمنطقة ثلجية، وجثث كافة الركاب.



ورجحت التحقيقات أن سبب التحطم يعود للظروف الجوية الجوية في المنطقة وقربها من المياه المفتوحة.



كارثة طائرة أنغارا الروسية



تحطمت طائرة روسية لشركة أنغارا إيرلاينز 2311، من طراز أنتونوف، خلال رحلة داخلية بين إنغاتيفو وتيندا شرق البلاد، في 24 حزيران 2025.



الطائرة، التي كانت تقل 48 شخصا 42 راكبا و6 من الطاقم، سقطت في غابة على بعد حوالي 16 كم من مطار تيندا أثناء محاولتها الثانية للهبوط في ظروف رؤية ضعيفة وأجواء ممطرة.



وكل من كانوا على متنها لقوا حياتهم في الحادث وأعلنت السلطات الروسية حدادا رسميا في المناطق المتأثرة، وذهبت التحقيقات إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في كارثة الطائرة.



كارثة الطائرة العسكرية البنغالية



تسبب سقوط طائرة عسكرية في العاصمة البنغالية دكا، من طراز تشينغدو أف تي، في حرم مدرسة ميلستون أوتارا الداخلية والتي كانت مليئة بالطلاب لحظة السقوط.



ووقع الحادثة في 21 ، ورغم أن الطائرة كانت مقاتلة وتحمل شخصا واحدا، إلا أن الخسائر البشرية كان بأغلبها على الأرض، حيث قتل 35 من طلاب وطاقم المدرسة، وأصيب 172 آخرون أثناء تواجدهم في فصولهم المدرسة، حيث اشتعلت نيران كبيرة نتيجة انفجار وقود الطائرة.



وحملت لجنة التحقيق الطيار المسؤولية عن الحادثة، وقالت إن خطأ في تشغيل الطائرة من قبل طيارها، لعب دورا في فقدانه التحكم بها وسقوطها في المدرسة.



تحطم طائرة يو بي أس الأميركية



في 4 تشرين ثاني 2025، تحطمت في ولاية كنتاكي الأميركية، طائرة شحن تتبع شركة النقل يو بي أس، بعد انفصال أحد محركاتها خلال الإقلاع.



ورغم أن الطاقم مؤلف من 3 أشخاص، إلا أن سقوط الطائرة على الأرض في منطقة صناعة قرب أدى إلى مقتل 11 آخرين آخرين وإصابة 23 شخصا.



تحطم طائرة المساعدات "ناري إير فلايت"



في 25 تشرين ثاني 2025، تحطمت طائرة "ناري إيرفلايت 114"، وهي طائرة شحن صغيرة من طراز Let L-410UVP أثناء هبوطها في لير كاونتي في جنوب .



وكانت الطائرة تقوم برحلة شحن تحتوي على معونات إغاثة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة.



وسقطت الطائرة في منطقة نائية، الأمر الذي صعب من عمليات البحث عن ناجين بين حطامها، لكن المحصلة كانت مقتل كافة أفراد الطاقم، وعددهم 3 أشخاص. (عربي 21)

Advertisement