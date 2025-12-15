تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المئات خسروا حياتهم... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1455455-639014037128668847.png
Doc-P-1455455-639014037128668847.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ عام 2025 شهد العديد من حوادث الطيران حول العالم، راح ضحيتها المئات من المسافرين.

كارثة طائرة "إير إنديا 171"

وقع حادث تحطم الطائرة الهندية التابعة لشركة إير إنديا 171، من طراز بوينغ 787 دريم لاينر، في 12 حزيران، بعد 32 ثانية على إقلاعها من مطار أحمد آباد في الهند في طريقها إلى لندن غاتويك.

وكان على متن الرحلة 242 شخصا، ورغم قوة الارتطام القاتلة للطائرة، إلا أن أحد الركاب نجا من الحادثة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.


اختفاء طائرة "بيرنغ إير فلايت"

في 6 شباط، اختفت طائرة لشركة بيرنغ إير فلايت 445، وهي طائرة ركاب صغيرة من طراز سيسنا 208 بي، خلال رحلة من أونالاكيت إلى نومي، فوق بحر بيرينغ في آلاسكا في الولايات المتحدة.

وفقد الاتصال بالطائرة فوق المياه الباردة واختفت عن شاشة الرادار، بشكل مفاجئ، ودون أي تحذيرات أو نداء استغاثة مسبق.

وكان على متن الطائرة 10 أشخاص، هم 9 ركاب وطيار 1، وبعد إطلاق عملية بحث وتمشيط جوي، عثر على حطام الطائرة بمنطقة ثلجية، وجثث كافة الركاب.

ورجحت التحقيقات أن سبب التحطم يعود للظروف الجوية الجوية في المنطقة وقربها من المياه المفتوحة.

كارثة طائرة أنغارا الروسية

تحطمت طائرة روسية لشركة أنغارا إيرلاينز 2311، من طراز أنتونوف، خلال رحلة داخلية بين إنغاتيفو وتيندا شرق البلاد، في 24 حزيران 2025.

الطائرة، التي كانت تقل 48 شخصا 42 راكبا و6 من الطاقم، سقطت في غابة على بعد حوالي 16 كم من مطار تيندا أثناء محاولتها الثانية للهبوط في ظروف رؤية ضعيفة وأجواء ممطرة.

وكل من كانوا على متنها لقوا حياتهم في الحادث وأعلنت السلطات الروسية حدادا رسميا في المناطق المتأثرة، وذهبت التحقيقات إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في كارثة الطائرة.

كارثة الطائرة العسكرية البنغالية

تسبب سقوط طائرة عسكرية في العاصمة البنغالية دكا، من طراز تشينغدو أف تي، في حرم مدرسة ميلستون أوتارا الداخلية والتي كانت مليئة بالطلاب لحظة السقوط.

ووقع الحادثة في 21 تموز، ورغم أن الطائرة كانت مقاتلة وتحمل شخصا واحدا، إلا أن الخسائر البشرية كان بأغلبها على الأرض، حيث قتل 35 من طلاب وطاقم المدرسة، وأصيب 172 آخرون أثناء تواجدهم في فصولهم المدرسة، حيث اشتعلت نيران كبيرة نتيجة انفجار وقود الطائرة.

وحملت لجنة التحقيق الطيار المسؤولية عن الحادثة، وقالت إن خطأ في تشغيل الطائرة من قبل طيارها، لعب دورا في فقدانه التحكم بها وسقوطها في المدرسة.

تحطم طائرة يو بي أس الأميركية

في 4 تشرين ثاني 2025، تحطمت في ولاية كنتاكي الأميركية، طائرة شحن تتبع شركة النقل يو بي أس،  بعد انفصال أحد محركاتها خلال الإقلاع.

ورغم أن الطاقم مؤلف من 3 أشخاص، إلا أن سقوط الطائرة على الأرض في منطقة صناعة قرب المطار أدى إلى مقتل 11 آخرين آخرين وإصابة 23 شخصا.

تحطم طائرة المساعدات "ناري إير فلايت"

في 25 تشرين ثاني 2025، تحطمت طائرة "ناري إيرفلايت 114"، وهي طائرة شحن صغيرة من طراز Let L-410UVP أثناء هبوطها في لير كاونتي في جنوب السودان.

وكانت الطائرة تقوم برحلة شحن تحتوي على معونات إغاثة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وسقطت الطائرة في منطقة نائية، الأمر الذي صعب من عمليات البحث عن ناجين بين حطامها، لكن المحصلة كانت مقتل كافة أفراد الطاقم، وعددهم 3 أشخاص. (عربي 21)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان "حزب الله" من بينها.. إليكم أبرز الشخصيات الراحلة والتي اغتيلت خلال عام 2025
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان يكشف نتائج 2025: مئات المليارات المحصّلة وتشديد الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ارتفاع ضحايا حوادث السير في 2025 يستدعي تفعيل خطة السلامة المرورية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الهندية: أميركا رحلت أكثر من 3 آلاف مواطن هندي في عام 2025
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

السودان

الهندي

المطار

البشري

الهند

الروس

بيرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-15
Lebanon24
12:35 | 2025-12-15
Lebanon24
12:31 | 2025-12-15
Lebanon24
12:23 | 2025-12-15
Lebanon24
12:11 | 2025-12-15
Lebanon24
12:00 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24