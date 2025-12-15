كييف ترفض مقترح ترامب بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" ، أن رفضت مقترحًا طرحه الرئيس الأميركي يقضي بإنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح في إقليم دونباس شرقي البلاد.



وبحسب الصحيفة، نقلًا عن مسؤول فرنسي، فإن أبلغت شركاءها الغربيين بشكل واضح برفضها هذا الطرح، رغم الضغوط التي تمارسها لدفع أوكرانيا نحو تقديم تنازلات إقليمية في إطار أي تسوية محتملة للنزاع مع .

وأشار المصدر إلى أن لا تزال متمسكة بفكرة إدخال اعتبارات اقتصادية وتجارية ضمن مسار الحل، رغم اعتراض عدد من الدول الأوروبية التي ترى في المقترح مساسًا بالسيادة . (ارم نيوز)