الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد روسيا ويستهدف 40 سفينة

أعلنت المفوضة للشؤون الخارجية في ، كايا كالاس، قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية في بروكسل، عن إجراءات جديدة تستهدف "أسطول الظل" الروسي.



وقالت كالاس: "ضمن حزمة الجديدة ضد ، سنصدر اليوم قرارًا يشمل سفنًا تابعة لما يسمى بأسطول الظل، يبلغ عددها 40 سفينة إضافية، إلى جانب وسائل دعم مرتبطة بها".



ويُعتبر ما يُعرف بـ"أسطول الظل" أحد أهم مصادر دخل روسيا، وقد كان مكافحته محورًا رئيسيًا في اجتماع مجلس للاتحاد في 20 تشرين الثاني ببروكسل، بهدف الإضرار بالاقتصاد الروسي.



كما أشارت المفوضة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية استيلاء على ناقلات نفط تُعد جزءًا من أسطول الظل الروسي، في إطار تعزيز فعالية العقوبات الأوروبية ضد . (روسيا اليوم)

Advertisement