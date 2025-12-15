أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات

أدرج الاتحاد الأوروبيّ الكتيبة 142 للحرب الإلكترونية في الجيش الروسي، التي تعمل في مجال تعطيل الاتصالات والأنظمة الإلكترونية للخصوم، على قائمة ضدّ .





كما شملت العقوبات الأوروبية 17 شخصاً و4 كيانات قانونية. (العربية)

Advertisement