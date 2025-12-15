بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة

أفادت بأنها عثرت على مجموعتيّ السياح المفقودتين في منطقة جبل أوسليانكا في منطقة بيرم.

وأوضحت الخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ "ليزا أليرت"، الذي تولى مهمة العثور على السياح، أنه تم العثور على جميع أفراد مجموعتيّ السياح بخير وبصحة جيدة. (روسيا اليوم)