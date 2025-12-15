تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد عامين من إستشهادهم.. انتشال 20 جثماناً من تحت أنقاض منزل في غزة
Lebanon 24
15-12-2025
|
09:20
تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال 20 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل دمرته القوات
الإسرائيلية
خلال الحرب على القطاع، قبل سنتين.
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
شهداء
