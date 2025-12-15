تحذير... منظومة الطاقة الأوكرانية قد تنهار في أيّ لحظة

أشارت صحيفة " " إلى أنّ منظومة الطاقة العاملة في تعرضت لدمار كبير وهي على وشك الانهيار.



ونقلت الصحيفة الأميركيّة عن أوروبيّ بارز لم تكشف عن إسمه قوله: "نحن إن لم نكن على حافة انقطاع تام للتيار الكهربائي في شرق أوكرانيا، فقريبون جدا من ذلك". (روسيا اليوم)