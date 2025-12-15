تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

براك عن لقاء نتنياهو: حوار يهدف إلى تحقيق السلام

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:52
قال سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، يوم الاثنين، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "بناء".

وكتب براك على صفحته على منصة "إكس" بعد اللقاء مع نتنياهو: "حوار بناء يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".
 
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن براك نقل رسالة حادة إلى نتنياهو مفادها أن اغتيال القيادي في حماس رائد سعد انتهاك لوقف اطلاق النار.
 
وحضر اللقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ونائب رئيس الأركان الجنرال جيل رايخ، والسكرتير العسكري لنتنياهو اللواء رومان جوفمان، إلى جانب السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر.
 
 ولم يصدر بعد أي بيان يوضح موضوعات النقاش أو نتائج الاجتماع، لكن توقيت اللقاء يأتي وسط تطورات إقليمية متسارعة، تشمل التحركات الدبلوماسية الأميركية المرتبطة بالملف السوري، إضافة إلى الاتصالات الثنائية الجارية بين واشنطن وأنقرة وتل أبيب في قضايا الأمن الإقليمي. (سكاي نيوز عربية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

نائب رئيس

دبلوماسي

إسرائيل

