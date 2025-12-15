براك عن لقاء نتنياهو: حوار يهدف إلى تحقيق السلام

قال سفير لدى والمبعوث الخاص إلى توم براك، يوم الاثنين، إن لقاءه مع بنيامين نتنياهو كان "بناء".



وكتب براك على صفحته على منصة "إكس" بعد اللقاء مع نتنياهو: "حوار بناء يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن براك نقل رسالة حادة إلى نتنياهو مفادها أن اغتيال القيادي في رائد سعد انتهاك لوقف اطلاق النار.

وحضر اللقاء جدعون ساعر، ونائب رئيس الأركان الجنرال جيل رايخ، والسكرتير العسكري لنتنياهو اللواء رومان جوفمان، إلى جانب السفير الأميركي لدى مايك هاكابي، والسفير الإسرائيلي لدى يحيئيل ليتر.

ولم يصدر بعد أي بيان يوضح موضوعات النقاش أو نتائج الاجتماع، لكن توقيت اللقاء يأتي وسط تطورات إقليمية متسارعة، تشمل التحركات الدبلوماسية الأميركية المرتبطة بالملف السوري، إضافة إلى الاتصالات الثنائية الجارية بين واشنطن وأنقرة وتل أبيب في قضايا الأمن الإقليمي. (سكاي نيوز عربية)