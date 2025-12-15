بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز

لقي 9 عمال إيرانيين مصرعهم، إختناقاً بالغاز، داخل إحدى الوحدات في دولت‌ آباد التابعة لقضاء برخوار في محافظة أصفهان.

لإدارة الأزمات في المحافظة منصور شيشه‌ فروش، إنّ "الحادث وقع في لإحدى الورش الصناعية، وإنّ فرق الإنقاذ والإسعاف وصلت إلى الموقع على الفور بعد تلقي البلاغ". (ارم نيوز)

#آتش‌سوزی برج مسکونی دهکده المپیک مهار شد/ ۱۰ نفر نجات یافتند



ملکی سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در طبقه دهم برج ۲۰ طبقه‌ای در دهکده المپیک خبر داد و گفت: این حادثه با حضور سریع آتش‌نشانان مهار شد و ۱۰ نفر از ساکنان به سلامت از ساختمان خارج شدند. pic.twitter.com/5gA6IkiIIN — حوادث (@afshin_havades) December 15, 2025