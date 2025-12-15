بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز

#آتشسوزی برج مسکونی دهکده المپیک مهار شد/ ۱۰ نفر نجات یافتند
ملکی سخنگوی آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی در یک واحد مسکونی واقع در طبقه دهم برج ۲۰ طبقهای در دهکده المپیک خبر داد و گفت: این حادثه با حضور سریع آتشنشانان مهار شد و ۱۰ نفر از ساکنان به سلامت از ساختمان خارج شدند. pic.twitter.com/5gA6IkiIIN
