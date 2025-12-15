بوتين يُصدق على اتفاقية عسكرية مع الهند

صدق على قانون يقرّ الاتفاقية الحكومية الدولية بين والهند بشأن إجراءات إرسال التشكيلات العسكرية والسفن الحربية والطائرات إلى أراضي البلدين.





وتم توقيع الاتفاقية في في 18 شباط 2025، وتم إعدادها بهدف تحديد الإجراءات المنظمة لعدة أنشطة عسكرية مشتركة، تشمل إرسال التشكيلات العسكرية، وزيارة السفن الحربية للموانئ، واستخدام المجال الجوي والبنية التحتية للمطارات من قبل الطائرات العسكرية الروسية والهندية. (روسيا اليوم)

Advertisement