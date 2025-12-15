إجباط "مخطط إرهابي" في كاليفورنيا ولوس أنجلوس

أحبط " "، يوم الاثنين، مخططا إرهابيا في مقاطعة " " في ولوس أنجلوس.





وأعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة، بأن أحبط مخططا لتفجير قنابل استهدف عدة مواقع، بما في ذلك عملاء الهجرة والمركبات، في كاليفورنيا ولوس أنجلوس.

