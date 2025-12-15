إصابة السياسية الفنزويلية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بكسر في الظهر

قالت مصادر إنّ "أطباء أوسلو شخصوا إصابة السياسية الفنزويلية ، بكسر في إحدى فقرات عمودها الفقري، أثناء مغادرتها لتسلم ".



وأضافت المصادر لصحيفة "أفتنبوستن"، أن "ماتشادو قد وصلت إلى أوسلو بعد أن تسلمت ابنتها جائزتها نيابة عنها، وتأخرت مغادرتها بسبب سوء الأحوال الجوية".



وأشارت إلى أنّ "الرحلة البحرية استغرقت خمس ساعات، مما ساهم في إصابتها". (روسيا اليوم)

