هذه الدول العربية من بينها… إليكم تصنيف البلدان الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية عالميًا

مع اقتراب نهاية عام 2025، يحتاج ملايين الأشخاص حول العالم إلى مساعدات إنسانية ملحّة.







وتتصدر مشهد الأزمات الإنسانية، إذ يتجاوز عدد المحتاجين للإغاثة 33.7 مليون شخص.



وتليها اليمن، حيث يواجه نحو 23 مليون إنسان أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.





كذلك، تشهد قارة تحديات كبيرة، إذ تمثل وميانمار واليمن مجتمعة أكثر من 25% من إجمالي الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم.



في المقابل، تحضر عدة دول إفريقية بقوة على خريطة الأزمات الإنسانية العالمية. وفي ما يلي قائمة بالدول التي تضم أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدات حول العالم، وفق تقرير موقع humanitarianaction:



السودان: 33.7 مليون شخص

اليمن: 23.1 مليون شخص

أفغانستان: 22 مليون شخص

: 16.5 مليون شخص

ميانمار: 16.2 مليون شخص

الكونغو : 14.9 مليون شخص

: 10.8 مليون شخص

جنوب السودان: 10 ملايين

فنزويلا: 7.9 مليون شخص

كولومبيا: 6.9 مليون شخص (روسيا اليوم)