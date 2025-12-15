تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

إنفلونزا تتصاعد في مصر.. "هيئة الدواء" تدق ناقوس الأدوية

Lebanon 24
15-12-2025 | 11:35
أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيراً طبياً عاجلاً بالتزامن مع ارتفاع حالات الإنفلونزا ونزلات البرد، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الطبية قبل تناول أي دواء لتخفيف الأعراض. وأكدت الهيئة أن اختيار العلاج لا يكون واحداً للجميع، إذ تختلف الحاجة الدوائية بين حالة وأخرى، فيما قد يقود الاستخدام الخاطئ إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها وربما مخاطر صحية أكبر.

وشددت الهيئة على أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد الدواء الأنسب بحسب الأعراض، مع التحذير من زيادة الجرعات ظناً بأنها تسرّع التعافي. كما نبهت إلى خطورة تناول المضادات الحيوية من دون وصفة، موضحة أنها لا تفيد في الإصابات الفيروسية مثل نزلات البرد، وقد تسهم في تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات.

وفي ما يخص نقط الأنف، أوصت الهيئة بألا يتجاوز استخدامها يومين إلى ثلاثة أيام لتفادي آثار جانبية محتملة مثل التهيج أو الاعتياد. واعتبرت أن قراءة النشرة الدوائية خطوة أساسية قبل الاستعمال، لأنها تتضمن بيانات ضرورية عن اسم الدواء والمادة الفعالة والجرعات وطريقة التناول، إلى جانب التحذيرات والاحتياطات وآلية التخزين، فضلاً عن الأعراض الجانبية المحتملة التي قد لا تظهر لدى الجميع.

ورأت هيئة الدواء أن الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية يشكل خط دفاع أول لحماية الصحة العامة، داعية إلى مراجعة المختصين عند ظهور الأعراض، خصوصاً مع تنامي الميل إلى العلاج الذاتي خلال الموجة الحالية وما يرافقه من مخاطر. (روسيا اليوم)
 
 
